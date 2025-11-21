米メディアがWS第2戦の舞台裏を公開

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は、今季、先発エースとして活躍。ワールドシリーズ（WS）MVPに輝くなど、チームの2年連続世界一に貢献した。特に10月25日（日本時間10月26日）に行われたWS第2戦では、9回1失点の快投を見せ勝利の立役者となると、試合後にはチームメイトらから祝福を受けた。ベテラン内野手との絆を感じるやり取りには日本ファンから感動する声が上がっている。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は日本時間20日、公式Xに「『バックステージ・ドジャース』最新話で、#WorldSeries 第2戦でトロント・ブルージェイズを相手に完投したヨシノブ・ヤマモトが、チームメイトから尊敬を受けている」とつづり、動画を公開した。

動画内では、関係者しか入れないエリアで試合後に山本を祝福する同僚や関係者の姿が収められている。ベテランで山本の兄貴分でもある“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手は、山本を見るやゆっくりと抱きしめると、「グレートな試合だったぞ。俺は全然ダメだったけど、お前は凄かったよ」と称賛。肩を叩きながら、穏やかな笑顔で、後輩を称える姿に、SNS上の日本人ファンも反応している。

「最後のキケのハグ」

「キケが1番言葉で由伸に愛伝えてるよ」

「キケ選手のハグや皆さんの拍手喝采とハイファイブが本当に素敵で嬉しい」

「よしのぶさん相変わらずゲラで良いし、キケの息子を見る目よ〜」

「キケ選手嬉しそうな笑顔」

「笑ってたら直後のキケのハグ……ずるいよ…」

「感動で鳥肌たったよー」

34歳のキケはレギュラーシーズンで打率.203、本塁打10本、打点35をマークし、ポストシーズンも17試合に出場してドジャースのWS連覇に貢献したが、MLB選手会よりフリーエージェントが発表されている。



（THE ANSWER編集部）