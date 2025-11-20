【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年11月24日〜11月30日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月24日〜11月30日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では強気になってしまうでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
方向性には迷いがない時です。自分のこれを押し進めていこうなど、取るべき行動が決まっているでしょう。仕事や公の場では努力が実って達成感が得られます。周囲からも信頼できる人だと思われるでしょう。その分勝手にライバル視されることもあります。
｜恋愛運｜ ★★★★★
相手に愛されている自信が持てるでしょう。その安心感からいつもよりわがままも増えるようです。相手のことを周囲に自慢してあげると関係のバランスが取れます。シングルの方は、誰かに喜んでもらえることが嬉しい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が背伸びをしてでもカッコつけてくれます。
｜時期｜
11月25日 キュンとする ／ 11月28日 良いことが決定する
｜ラッキーアイテム｜
鍋グッズ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞