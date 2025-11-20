全長3.4m！“ほぼ軽自動車”な「レクサス」に反響殺到！「軽サイズの高級車…欲しい！」「絶対売れるわ〜」の声も！ 都内にも“ちょうどいい”日本の「小さな高級車」LF-SAスイス公開モデルに大注目！

2025年10月29日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」では、各メーカーから未来への大胆なビジョンが提示されましたが、同時に、過去のモーターショーで発表された先見的なコンセプトカーもその存在感を高めています。

この記事では、レクサスが2015年の「スイス・ジュネーブモーターショー」で世界初公開したウルトラコンパクトカー「LF-SA」が持つ現代的な意義と、市場から寄せられた反響について振り返ります。

【画像】超カッコイイ！ これが“軽”サイズの「レクサス」です！（20枚）

レクサスは1989年の誕生以来、日本ならではの高級車ブランドとして、その地位を確立してきました。

しかし2015年当時は、ブランド最小モデルである「CT」でも全長が4.3mを超えていたため、都市部での取り回しに優れた「よりコンパクトなモデル」の待望論が燻ぶっていました。

そうした中で提案されたモデルが、今回取り上げるLF-SAです。

LF-SAのボディサイズは、全長3450mm×全幅1700mm×全高1430mmと、極めてコンパクトな設計を採用。

とくに全長だけを見れば日本の軽自動車サイズに近く、欧州ではAセグメントに分類される寸法でした。

しかしLF-SAのコンセプトは単なる小型車を超えた、「小さな高級車」というべきもので、レクサスらしいラグジュアリーな世界観が小さなボディにそのまま収められていたのです。

外装デザインは、当時まだ新鮮だったブランドの象徴「スピンドルグリル」を彫りの深い造形で採用し、その斬新なスタイルが大きな注目を集めました。

インテリアも、ラウンド形状のインパネが乗員を包み込むよう形状とし、上質な雰囲気を演出。

ドライビングポジションは、運転席シートが固定式である代わりに、ステアリングホイールとペダルの位置調整で最適な配置を確保するという、ユニークな設計思想を採用していました。

このLF-SAは、都市部の日常使いに最適なサイズ感でありながら、レクサスらしい高級感を実現したことで、プレミアム志向のニーズに合致するモデルとして、発表時に大きな話題となりました。

※ ※ ※

残念ながらLF-SAが市販化されることはありませんでしたが、しかしその後に続く市場の動向を見ると、LF-SAのコンセプトは「早すぎた」とも言える先見性を持っていたことが分かります。

現在、SNSなどインターネット上ではLF-SAについて、「都内住みだからこのサイズのレクサス欲しいなぁ」「今もう一度発表したら反響は当時よりさらに大きいと思う」といった声に加え、「軽自動車サイズの高級車は絶対売れるわ〜！欲しいもん！」「『MINI』とか『LBX』が走ってるのよく見るし、そういう意味でLF-SAは、先見の明があったんだろうなぁ」という、洞察に満ちたコメントも見受けられます。

また、電動化が進む時代背景もあり、「これEVとして開発してくれたら絶対買います」といった、BEV（電気自動車）としての再提案を望む声も高まっています。

上述したコメントにもある通り、レクサスは2023年11月にブランド最小モデルとなるコンパクトSUV「LBX」を市場に投入。コアモデルとして好調なセールスを記録しています。

このLBXの成功は、レクサスブランドに対する「日常的な使いやすさ」への需要が非常に大きいことを証明しており、さらに小さなLF-SAが市販化された場合も、人気モデルに躍り出る可能性が十分に考えられるでしょう。