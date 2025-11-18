バーガーキングで頼むべきはコレ！「味がしない」と酷評連発の末にたどり着いたNo.1バーガー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「バーキンのNo.1決定！バーガーキングをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。自他共に認める「偏食」である氏原が、バーガーキングの人気メニューを忖度なしでレビューしている。
動画は、1年前に実施したレビューの第2弾として企画された。まず「クワトロチーズワッパー」を試食すると、サカモトは「美味い」としながらも、氏原は「全然味しなくない？」と首をかしげる。4種のチーズが入っているにもかかわらず、味が薄いと辛口な評価を下した。
続けて「スモーキーBBQワッパー」や「スモーキーフライドチキン」などを試食するも、氏原の評価は「普通のワッパーよりは美味しくない」「普通だね」など、いまひとつな様子が続く。サカモトが「美味い」と評価するメニューでも、氏原の心には響かない展開となった。
しかし、最後に昨年も絶賛した「マッシュルームワッパー」を口にすると、氏原の表情は一変。「美味いわ」「明らかに違う」と、この日一番の笑顔を見せた。きのこの風味とソースのバランスが絶妙だと語り、「これはリピートと言っていいやつです」と太鼓判を押した。様々なメニューを試した結果、偏食の氏原を唸らせたのは、昨年同様に「マッシュルームワッパー」であった。
動画は、1年前に実施したレビューの第2弾として企画された。まず「クワトロチーズワッパー」を試食すると、サカモトは「美味い」としながらも、氏原は「全然味しなくない？」と首をかしげる。4種のチーズが入っているにもかかわらず、味が薄いと辛口な評価を下した。
続けて「スモーキーBBQワッパー」や「スモーキーフライドチキン」などを試食するも、氏原の評価は「普通のワッパーよりは美味しくない」「普通だね」など、いまひとつな様子が続く。サカモトが「美味い」と評価するメニューでも、氏原の心には響かない展開となった。
しかし、最後に昨年も絶賛した「マッシュルームワッパー」を口にすると、氏原の表情は一変。「美味いわ」「明らかに違う」と、この日一番の笑顔を見せた。きのこの風味とソースのバランスが絶妙だと語り、「これはリピートと言っていいやつです」と太鼓判を押した。様々なメニューを試した結果、偏食の氏原を唸らせたのは、昨年同様に「マッシュルームワッパー」であった。
YouTubeの動画内容
関連記事
ブチギレ氏原が「あ、うまっ！」と絶叫した油そばとは？通販で頼める名店の味を徹底レビュー
SNSで話題のグルメを偏食家が本音レビュー！セブン、マック、ローソンを徹底比較、酷評された一杯とは？
名古屋のソウルフード「寿がきや」カップ麺を偏食家が本音レビュー！果たしてその評価は？
チャンネル情報
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube