この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「バーキンのNo.1決定！バーガーキングをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。自他共に認める「偏食」である氏原が、バーガーキングの人気メニューを忖度なしでレビューしている。

動画は、1年前に実施したレビューの第2弾として企画された。まず「クワトロチーズワッパー」を試食すると、サカモトは「美味い」としながらも、氏原は「全然味しなくない？」と首をかしげる。4種のチーズが入っているにもかかわらず、味が薄いと辛口な評価を下した。

続けて「スモーキーBBQワッパー」や「スモーキーフライドチキン」などを試食するも、氏原の評価は「普通のワッパーよりは美味しくない」「普通だね」など、いまひとつな様子が続く。サカモトが「美味い」と評価するメニューでも、氏原の心には響かない展開となった。

しかし、最後に昨年も絶賛した「マッシュルームワッパー」を口にすると、氏原の表情は一変。「美味いわ」「明らかに違う」と、この日一番の笑顔を見せた。きのこの風味とソースのバランスが絶妙だと語り、「これはリピートと言っていいやつです」と太鼓判を押した。様々なメニューを試した結果、偏食の氏原を唸らせたのは、昨年同様に「マッシュルームワッパー」であった。

YouTubeの動画内容

01:25

クワトロチーズワッパーを実食「全然味しなくない？」
05:08

スモーキーBBQワッパーの評価は？
07:24

チキン系の新作「スモーキーフライドチキン」を実食
19:15

昨年No.1と絶賛した「マッシュルームワッパー」を再び実食
21:25

サイドメニューのアップルパイは意外な高評価

関連記事

ブチギレ氏原が「あ、うまっ！」と絶叫した油そばとは？通販で頼める名店の味を徹底レビュー

ブチギレ氏原が「あ、うまっ！」と絶叫した油そばとは？通販で頼める名店の味を徹底レビュー

 SNSで話題のグルメを偏食家が本音レビュー！セブン、マック、ローソンを徹底比較、酷評された一杯とは？

SNSで話題のグルメを偏食家が本音レビュー！セブン、マック、ローソンを徹底比較、酷評された一杯とは？

 名古屋のソウルフード「寿がきや」カップ麺を偏食家が本音レビュー！果たしてその評価は？

名古屋のソウルフード「寿がきや」カップ麺を偏食家が本音レビュー！果たしてその評価は？
もっと見る

チャンネル情報

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】_icon

ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】

YouTube チャンネル登録者数 56.80万人 1765 本の動画
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube