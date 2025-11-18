この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

バーガーキングで頼むべきはコレ！「味がしない」と酷評連発の末にたどり着いたNo.1バーガー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「バーキンのNo.1決定！バーガーキングをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。自他共に認める「偏食」である氏原が、バーガーキングの人気メニューを忖度なしでレビューしている。



動画は、1年前に実施したレビューの第2弾として企画された。まず「クワトロチーズワッパー」を試食すると、サカモトは「美味い」としながらも、氏原は「全然味しなくない？」と首をかしげる。4種のチーズが入っているにもかかわらず、味が薄いと辛口な評価を下した。



続けて「スモーキーBBQワッパー」や「スモーキーフライドチキン」などを試食するも、氏原の評価は「普通のワッパーよりは美味しくない」「普通だね」など、いまひとつな様子が続く。サカモトが「美味い」と評価するメニューでも、氏原の心には響かない展開となった。



しかし、最後に昨年も絶賛した「マッシュルームワッパー」を口にすると、氏原の表情は一変。「美味いわ」「明らかに違う」と、この日一番の笑顔を見せた。きのこの風味とソースのバランスが絶妙だと語り、「これはリピートと言っていいやつです」と太鼓判を押した。様々なメニューを試した結果、偏食の氏原を唸らせたのは、昨年同様に「マッシュルームワッパー」であった。