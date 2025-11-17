子どもの反抗期や不登校、さらには受験に向けた進路選びなど、親にとって子育ての悩みは尽きることがありません。ESSEonlineでは、読者242名を対象にお悩み調査アンケートを実施（2025年6月下旬に読者組織向けアンケートフォームで実施、複数回答可） 。仕事や家事との両立や、子どもとの向き合い方など、子育てにまつわる読者のリアルな声をお届けします。

※ アンケート結果は2025年6月下旬に集計したものです

思春期にまつわる悩みが最多

今回のアンケートでもっとも多く寄せられたのが、思春期にまつわる悩み。とくに不登校や反抗期に関する声が目立ちました。

子どもの不登校は、多くの親にとって予想外の悩みです。環境の変化をきっかけに、学校に通えなくなるケースも少なくありません。

「小1の壁に見事にぶつかってしまいました。保育園の優しい先生から急に、どなる先生がいる環境になり、子どもが耐えられず不登校に。フルタイムで共働きしていたのですが、母親である私が休職することに。丸一年かけて再登校に成功しましたが、復職して間もなく再び行き渋りが始まってしまいました。子どもの将来を考えた貯金が減り続けるばかりです」（40代後半・会社員）

文部科学省の調査（※1）によると、小学校の不登校児童は2020年度の6万3350人から、2024年度には13万7704人へと増加。わずか5年で2倍以上にふくれ上がっており、小学生の不登校問題はますます深刻になっています。

不登校から一度復帰しても、課題は多く残ります。

「子どもは2人いますが、上の子が現在中学3年生で、来年は高校受験です。ですが、中学1年の途中から不登校になり、教室に行けなくなりました。3年生になってからは教室にも戻るようになりましたが、1年生と2年生の間、授業をあまり受けられず、塾にも行ってないのでわずかに自分で勉強する程度でした。教科や単元によってはわからないものもあり、高校には行きたいようですが、果たして行ける高校があるのか心配です」（40代前半・専業主婦）

また、反抗期の子どもとの向き合い方で苦労するケースも。

「娘が反抗期を迎えています。機嫌が日替わりで変わったり、突然イライラしたりするので、話をするタイミングがつかめません」（40代後半・専業主婦）

「上の子が進学で家を出ていき、今は下の子が1人。反抗期に加えて、親子なのに性格が合わないこともあり、衝突してしまうことが多くて疲れてしまいます」（40代後半・パート・アルバイト）

進路や受験に関する悩みも

中学・高校生をもつ親にとっては、進路や受験に関する悩みも切実です。

「子育てにおいて、高校3年生の娘の大学受験に関する塾選びや勉強方法で悩んでいます」（50代前半・パート／アルバイト）

「子どもの進路について悩んでいます。どの進路が適しているのか、この子にはなにが向いてるのかなど考えています」（40代前半・パート／アルバイト）

子どもの進路にどこまで親が関わるべきか、距離感をはかることは難しいもの。

「娘が部活に夢中で、なかなか勉強をしてくれません。現在高校2年生で、大学受験に向けてどうするのか心配です。勉強の話になると不機嫌になってしまうので、なかなか話せません」（40代前半・パート／アルバイト）

できるのは見守ることだけ。そんな状況に、どうしてももどかしさを感じてしまうこともあります。だからこそ、親自身も適度にリフレッシュをしながら、子どもと一緒に乗り越えていきましょう。

仕事と家事が忙しくて、子どもとの時間が取れない

仕事や家事と子育ての両立も、親にとっては深刻な悩み。

「毎日子どもの習い事の送迎をしているのが、地味にしんどいです」（50代前半・パート／アルバイト）

「この年齢でフルタイム勤務と子育て、家事を両立させるのは体力的に限界を感じています。体のいろんなところに不具合が出ていて、悩んでいます」（40代前半・会社員）

また、子どもとのコミュニケーションを取りたくても、時間や心の余裕がないという声も。

「子育てと家事の両立が難しいです。子どもの話をゆっくり聞いたり、一緒に過ごしたりしたいのに、夕方以降の家事が多すぎて困っています」（40代前半・パート／アルバイト）

「小学2年の息子と受験生の娘の相手をうまくできているのか、心配に感じることがあります。週末は1日を休息に使い、もう1日は1週間分の買い物をすることが多いので、息子の相手をしてあげられないまま終わってしまいます」（50代前半・会社員）

ここでは、子育てに悩む方々のリアルなエピソードをご紹介しました。子育てに正解はなく、ひとりひとりの性格が違うからこそ、悩みも家庭ごとにさまざまです。思うようにいかないことも多いですが、ときには周囲の力や知恵を借りて、自分自身もいたわりながら乗り越えていきたいものですね。