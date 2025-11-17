この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された『【老眼回復】1日3分！手をもむだけで、小さな文字もはっきり見えるようにする方法』で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が「わずか3か所、手を揉むだけで目の疲れにアプローチしていく手もみセラピー」について語っている。動画は、音琶氏が心を込めて実践しながら解説する手もみセラピーを中心に展開され、「早い方ですと、終わった直後から目がすっきりしてクリアになった方もいらっしゃいます」といった体験も紹介されている。



冒頭では、自身が出版した書籍『手もみ大全』に触れながら、日常の中で手もみを続けやすくする工夫についても説明している。手を押すときに指が疲れやすい人のために、専用のクリームやスティックを併用すると手の血行が良くなり、筋肉がゆるみやすくなるため、セラピーを行いやすい状態に整えられると述べている。また、「続けることで、老眼鏡に頼らず文字が読みやすくなったと感じた方もいます」として、変化を感じた人たちの声も紹介している。



セラピーで押していくのは「目の反射区」「肝臓の反射区」「リンパ節（首）の反射区」という3か所である。基本は、1つの反射区につきおよそ7秒ずつ、ゆっくり圧をかけていくシンプルな流れだ。目の反射区は両手の人差し指と中指の爪の生え際にあり、左手は右目、右手は左目に対応すると説明されている。親指と指先を使って爪の生え際をつまむように押し、「指を立てて硬い部分でキュッと押す」といった細かなコツも、手元を映しながら丁寧に示されている。



次に取り上げられるのが、右手にある肝臓の反射区である。薬指の付け根あたりから少し下がった、骨の下の部分を目安にしながら、親指の角を使って押していく方法が紹介されている。音琶氏は「肝臓が疲れると目にも不調が出やすいと言われているので、しっかり元気にしていきましょう」と語り、押す位置を少しずつずらしながら、特に響くポイントを探していくやり方を案内している。



3つ目は、リンパ節（首）の反射区である。手の甲側、指と指の間にある部分を使い、テーブルや膝の上に手を置いた状態で、指を差し込んで前後に動かしていく。上半身に老廃物がたまりやすい人や、肩こり・首こりを感じている人にとって意識したいポイントとして、「ついつい速く動かしたくなるけれど、手を痛めないようにゆっくり続けていきましょう」と無理のないペースを繰り返し促している。3本まとめて行う方法と、1本ずつ指の間を押していく方法の両方が紹介されており、自分に合わせたやり方を選ぶことができる。



全体のまとめとして、音琶氏は「目」「肝臓」「リンパ節（首）」の3か所を、1つにつき7秒、3回から5回押すことを目安として案内している。これを1日に3回から5回、こまめに続けていくことが推奨され、水分をしっかりとることで老廃物を流れやすい状態を意識してほしいと述べている。実践者の中には、手もみを続けることで「新聞の文字が読みやすくなった」「趣味の読書をまた楽しめるようになった」と感じた人もいると紹介されており、手もみを通じて日常の楽しみを取り戻していく姿がイメージしやすい構成である。



締めくくりで音琶氏は、「視力が上がったと感じることで、自分の好きなことに熱中できるようになったという声を聞くたびに、とても嬉しくなります」と語りかけ、目のケアとして手もみを1か月ほど続けてみることを勧めている。画面越しでも一緒に手を動かしやすいよう丁寧にペースが示されているため、初めてでも自分の手の状態を確かめながら進めることができる。特に、どのくらいの強さで押せばよいか、どの位置が「ちょうどよい痛さ」なのかは、動画内の動きを参照すると感覚をつかみやすい。本編は、老眼世代の目のセルフケアや手もみを暮らしに取り入れたい人にとっても有用な指針となるはずだ。

