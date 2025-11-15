»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÃæ·Ñ¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤¨¡ª¡©¡×¡¡´Ú¹ñÀï¤ÎÇØ¸å¤ËÇ®»ëÀþ¤Î¥ï¥±¡¢º£²ÆMLB¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼
¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤ÎÂè1Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£µå¿³¤òÌ³¤á¤¿½÷À¿³È½°÷¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü´ÚÀï¤Çµå¿³¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯8·î¡¢MLB¸ø¼°Àï¤Ç»Ë¾å½é¤Î½÷À¿³È½°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥©¥ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ÎÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñ¥¦¥©¥ë¤µ¤ó¤é¤¬¾·¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À¿³È½¤Ë¤ÏX¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡ÖÌîµå¤Î½÷À¿³È½¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Ê¡×¡Ö½÷À¿³È½ÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¡ª¡©½÷À¿³È½¡ª¡©¡ª¡ª¡©¡×¡Öµå¿³¡¢MLB½é¤Î½÷À¿³È½¤ÎÊý¤À¡×¡Öµå¿³¡¢¤¢¤Î½÷À¿³È½¤µ¤ó¤À¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡WBC¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆ±ÁÈ¤Î´Ú¹ñ¤È¤Ï¡¢16Æü¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
