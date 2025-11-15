´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡¢Âè1Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¾Ã«Î¶Ê¿¡Ú¼Ì¿¿¡§¾®ÎÓÌ÷¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ

¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤ÎÂè1Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£µå¿³¤òÌ³¤á¤¿½÷À­¿³È½°÷¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡Æü´ÚÀï¤Çµå¿³¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯8·î¡¢MLB¸ø¼°Àï¤Ç»Ë¾å½é¤Î½÷À­¿³È½°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥©¥ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ÎÂÐºö¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñ¥¦¥©¥ë¤µ¤ó¤é¤¬¾·¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡½÷À­¿³È½¤Ë¤ÏX¾å¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡ÖÌîµå¤Î½÷À­¿³È½¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Ê¡×¡Ö½÷À­¿³È½ÄÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¡ª¡©½÷À­¿³È½¡ª¡©¡ª¡ª¡©¡×¡Öµå¿³¡¢MLB½é¤Î½÷À­¿³È½¤ÎÊý¤À¡×¡Öµå¿³¡¢¤¢¤Î½÷À­¿³È½¤µ¤ó¤À¡ª¡¡ÆüËÜ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡WBC¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆ±ÁÈ¤Î´Ú¹ñ¤È¤Ï¡¢16Æü¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë