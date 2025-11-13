この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザー・鳥海翔氏が成功の方法を語る！我慢と収入の関係の切り捨て『【緊急】いつも動画を見てくれている皆様へ重要なお知らせがあります。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気投資アドバイザー・鳥海翔氏が、YouTube動画『【緊急】いつも動画を見てくれている皆様へ重要なお知らせがあります。』で、新刊『マンガでわかる だまされないお金の増やし方』（KADOKAWA）の全国書店発売に込めた思いを語った。書籍には著者の思考の背景に加え、役に立つツールまで収められているという。



キャリアの原点については、元損害保険会社での厳しいノルマと体育会的な文化を挙げ、「なぜ理不尽に怒られなければならないのか」と感じていた20代の葛藤を回想。価値観を変えたのは投資との出会いで、「投資でお金を増やすことができたら、嫌な仕事に縛られずに済むのではないか」と考えた瞬間が転機になったと語る。



その後、学びと行動を重ねた上で退職。約10年の実践を経て「我慢とお金は関係ない」と断じ、「毎日楽しく働いても会社員時代以上の収入を得ることができる」と強調する。行動によって従来の常識が覆ったという実体験を通じて、働き方とお金への見方の更新を促している。



新刊は、投資未経験者でも読み進めやすい構成だという。毎月の積立や定期売却をベースに資産形成の流れを示し、利率や積立額の変化、途中の引き出しを反映できるシミュレーションソフトも用意。書店購入者向けの特典として配布予定であるが、現実に近い資金の動きを体感できる点を解説した。



加えて、書店での購入を推奨する理由として、出版社が実売動向を重視する業界の実務を説明。一冊ごとの購入が配本拡大や増刷の判断に結びつき、未知の読者へ声を届ける力になると述べている。



終盤では、視聴者への感謝とともに「一冊一冊がこの本を広める大きな力になる」と締めくくった。シミュレーションの具体例や操作感は動画内で示されているため、購入前に全体像を把握したい人は視聴しておくと理解が速い。

本編は、書店購入の意義や資産形成のイメージを掴みたい人を考える上でも有用な指針となるはずだ。