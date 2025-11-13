この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」より、りゅう先生が『逆境に"潰される人"と"跳ね返す人"には明確な違いがある。スランプから抜け出し飛躍するための3つのこと。』と題した動画を公開した。動画では、リスナーから寄せられた「スランプを脱出する方法はありますか？」という質問に応え、自身の経験と科学的根拠を交えて“スランプ脱出の公式”を熱弁した。



冒頭、りゅう先生は「行動科学とか学習理論にガッチリ噛み合う、脱スランプ方程式」と切り出し、王道ながら根本的な3つのステップを公開。その内容は「新しいことを始める」「もっとやる」「やり続ける」というシンプルなもの。「やる気は、行動の後からついてくるんです。これマジで重要なんですけど」と力強く語り、“思考より行動”を徹底することの大切さを説いた。



また、有名企業家たちが口を揃えて行動の重要性を語っているとし、「ウォルト・ディズニーも『始めたければ黙って行動しろ』、スティーブ・ジョブスも『完璧よりスピード、完成より継続』と繰り返していた」と名言を引き合いに、「本当にうまくいく人はまず“やってみる”のが共通点」と指摘。心理的な不安や迷いを払拭するには、「やる気を出して始めるんじゃなくて、やり始めてからやる気はついてくる」と繰り返し強調した。



続けて、よく陥りがちな落とし穴として「完璧主義バイアス」を挙げ、「正解探しで停滞している人が多い。“やらないと分からない”のに、正解じゃなきゃ動かない人はスランプから抜け出せない」と実例を交えながら解説。行動できない正体は能力や時間ではなく、「8割が脳の中の摩擦」だと語り、「思考より先に最小単位で動いてみる『MVA（ミニマム・バイアブル・アクション）』が突破口」と伝授した。



また、量を増やすことの誤解にも言及し、「同じことを何度も繰り返しても成果は出ない。違うテストを増やし、データを集めることが重要」と、自身のマーケティング現場でのルールを共有。さらに、継続の本質は「選択的継続」にあり、「成果が出たものだけを集中して伸ばす。やめる勇気も大事」と独自の経験論を展開。上手くいかない事例やトリプルワークでお金を作ったエピソードも交え、「お金もない、信頼もない、でも働きたくない・行動もしたくない――そのマインドが“貧乏”を一生続ける本質」とその背景にメスを入れた。