YouTubeチャンネルで話題のお得情報を発信しているポイ活YouTuber・鬼丸征也氏が、「【改悪と新技】PayPay×ウエル活の神ワザ終了…!? でも“この方法”ならまだ併用可能です」と題した動画を公開。動画冒頭で鬼丸氏は、「今回のお話はちょっと小難しくなりそうでございますね」と語りつつ、視聴者から寄せられたPayPayキャンペーンとウェルカツ併用の計算式について解説する意向を明かした。

ウェルカツとは、毎月20日にウェルシア薬局でお得に買い物できる恒例イベントで、「1.5倍分のお買い物ができるっていう、そういうお得な日なんです」と説明。「例えばワンオンポイント200ポイントで300円分のお買い物ができる」「マックス3万ワンオンポイントを使って、4万5千円分のお買い物ができちゃう」と、具体的なメリットを例示した。

しかし、これまで有効だった“PayPay1円払い＋ワンオンポイント”による最大還元テクニックが、2025年11月から「ペイペイで支払った金額に対して66.5％までのポイント還元」という新ルールにより封じられたことを指摘。「今月からウェルカツとこのペイペイキャンペーン併用しようかなと思っている方はもう十分に注意してください。ペイペイ1円払いはもうこの先通用しません」と警鐘を鳴らす。

だが鬼丸氏は「これからは1円だけペイペイで支払うんではなくて、一部をペイペイで支払って残りをワンオンポイントで支払うやり方をすることで、ペイペイキャンペーンとウェルカツをうまく併用することができる」と新たな解決策を提示。どのくらいPayPayで支払い、どれだけワンオンポイントを使うべきか計算できる“最強計算式”も解説した。「この式に数値を入力して計算すれば、今後開催されるペイペイキャンペーンとウェルカツをうまく併用することができる」と力説し、「計算が苦手な方はChatGPTにさせればOK」と、AI時代ならではの裏技も紹介している。

「今後ウェルカツとPayPayのキャンペーンを併用したい方は、こちらの計算式を使ってベストなPayPay支払い額・和音利用額を求めて、それで支払っちゃってください」とアドバイス。動画の最後には「この動画で紹介したキャンペーンURLや旬なお得情報も概要欄に貼ってありますので、参考にされてみてください」と視聴者へのフォローを忘れずに結んだ。

YouTubeの動画内容

02:04

併用技の概要とウェル活・PayPayキャンペーン徹底解説
07:31

PayPay支払いの最適解と1円払い終了への対応策
15:09

計算式を用いた最適な組み合わせ把握&ChatGPT活用術

