¡Ô¡ÈÎø¿Í¤¬¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¡Õàö»Ò¤µ¤Þ¤¬¡È¹Ä¼¼¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡É¡Ö¥Ô¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡È¿¿°Õ¡É¤Ï¡©¡Ú¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉ¾ÏÀ²È¤¬¸ì¤ë½©¤Î±àÍ·²ñ¡Û
10·î28Æü¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö½©¤Î±àÍ·²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á½÷À¹ÄÂ²Êý¤ÏÍÎÁõ¤Ç¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¤ª¾¤¤·Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÉ¾ÏÀ²È¤ÎÀÐ¸¶Íµ»Ò¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î»×¤¤»×¤¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¤ª¾¤¤·Êª¤Ë¤Ï¡È¼ê»Å»ö´¶¡É¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ú»Ò¤µ¤Þ¤ä¿®»Ò¤µ¤Þ¡¢µ×»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÀÐ¸¶¤µ¤ó¡Ë
²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÃÏÌæ¤ÎÈþ¤·¤¤Ã¸¤¤¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶ß¤Ï²í»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤È²¼¤òÊ¬¤±¤Æ½Å¤Í¡¢²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ú¥¿¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¡£½À¤é¤«¤µ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á°¹ç¤ï¤»¤â¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Ç¡¢¤ªÃåÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªË¹»Ò¡¢¥Ð¥Ã¥°¤âÆ±¤¸ÁÇºà¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¡¢¼ê»Å»ö´¶¤Î¤¢¤ë¡¢²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¤ªÍÎÉþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ç»Ã¸¤Î¿§»È¤¤¤«¤éÁÇºà¤Ë¤¤¤¿¤ëºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¡¢´°àú¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢±àÍ·²ñ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤ë¹Ä¹¡¤ÎÁõ¤¤¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÀÐ¸¶¤µ¤ó¡Ë
µª»Ò¤µ¤Þ¤ÏÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¡£
¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏÇ»¤¤¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªË¹»Ò¤Î¥ê¥Ü¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ë¤â¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸ÉÛÃÏ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÍÎÉþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï¼ê¤Î¹þ¤ó¤À»Å»ö¤Ö¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¤ªÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¤ªË¹»Ò¤Î¥ê¥Ü¥ó¤È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµª»Ò¤µ¤Þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¸ÄÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÀÐ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¤Û¤«¤Î¹ÄÂ²Êý¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´¼«¿È¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò½Ð¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾®Àâ¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿1920Ç¯Âå¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¾µ»Ò¤µ¤Þ¤Ïº£²ó¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿§¤ò¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÁÇÅ¨¤ÊÁõ¤¤¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ïàö»Ò¤µ¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¼¤¤³¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¤ÎÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿¾åÃå¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªË¹»Ò¤â¥¿¡¼¥Ð¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤ïÉÕ¤±¤¬ÃúÇ«¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¼ê»Å»ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»ØÎØ¤Ï¡¢±¦¼êÌô»Ø¤Èº¸¼ê¿Íº¹¤·»Ø¡¢¤½¤·¤Æ¹ÄÂ²¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤º¸¼ê¾®»Ø¤Î¡Ø¥Ô¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤â¡¢àö»Ò¤µ¤Þ¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤¯¤ª»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÀÐ¸¶¤µ¤ó¡Ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º¸¼ê¤Î¾®»Ø¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÈÌÅª¤ËÎø°¦¤Ë´Ø¤¹¤ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÎø¿Í¤¬¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£°ìÊý19À¤µª¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ø·ëº§¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤â¤è¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤ËÆÈ¿È¤ÎÃË½÷¤¬¥Ô¥ó¥¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
àö»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£