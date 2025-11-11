安くてオシャレ！暮らし快適にしてくれるStandard Productsのヒット作5選【絶対買い！のライフアイテム】

【絶対買い！のライフアイテム】

今や国内に200店舗以上を構えるStandard Products。“ちょっといいのが、ずっといい。”というコンセプトから生まれる商品は、ベーシックでありながら高品質でスタイリッシュ。それでいてコスパも抜群だ。今回紹介する“絶対買い”のアイテム5品は、自宅で過ごす時間をより良いものにしてくれる商品が中心のラインナップになっている。

＊ ＊ ＊

Standard Products

広報部

山本陽一さん

スタプロSNSの中の人担当。商品の魅力を伝えられるよう日々挑戦中

【Standard Products 売れ筋TOP5】

■自宅の文具をひとまとめ。そのまま持ち運びもOK

Standard Products

「持ち運べる文具収納ケース」（330円）

ペンやハサミ、ふせん、クリップ、ホッチキスなど、必要な文具をまとめて収納することができるスタンドタイプの収納用品です（山本さん）

スタンドがフタに早変わりする文具収納ケースは、自宅でもオフィスでも仕事をする人にとってかなり利便性の高いアイテム。家の中で文具を無くしやすい人にもオススメしたい。

▲フタをしてテープで止めれば、あっという間に持ち運びモード。閉めた状態のままペンを出し入れできるのも便利だ

■自由に積み重ね。収納で部屋を飾る

Standard Products

「R30ボックス」（220円〜550円）

テラコッタ、クールグレー、ブルーグレーの落ち着いたカラーは見せる収納にもぴったり。積み重ねて使い、省スペースにもしっかり対応（山本さん）

食品ストックや文房具、衣類の小分けなど、様々な用途で活躍するポリプロピレン製のボックス。幅や高さが異なる5サイズ展開。組み合わせが自在で、使い勝手も抜群だ。

■お弁当を出すのが楽しくなる好配色

Standard Products

「カラージュートランチバッグ」（550円）

くすみカラーがおしゃれなジュートランチバッグ。別売りのお弁当箱と組み合わせれば、アウトドア、ピクニックでも大活躍します（山本さん）

配色に惹かれるランチバッグは、保冷機能、耐久性の高いジュート素材、内側のメッシュポケットなど機能面も優秀。毎日のお弁当からキャンプ、アウトドアまで活躍の幅は広い。

■スタプロで始める観葉植物のある暮らし

Standard Products

「観葉植物」（330円〜1100円）

3号、4号サイズの観葉植物を330円からご用意しております。植物のバリエーションも多いので、お好みの1品をお選びいただけます（山本さん）

豊富に揃う観葉植物もStandard Productsの人気商品。手軽かつ手頃に家の中に緑を増やすことができるのが魅力。鉢や鉢カバーも販売されているので、合わせて選びたい。

■部屋の中が世界各国の香りに包まれる

Standard Products

「アロマディフューザー」（550円）

「ルームミスト」（330円）

無水ディフューザーは各国の住居をイメージしたパッケージ、ルームスプレーは家の住人をイメージしたイラストになっています（山本さん）

フレグランスはStandard Productsが誕生した2021年から人気が高く、定期的に新作が登場。最新作では世界各国の香りをイメージしており、オシャレなデザインも見逃せない。

>> 特集【絶対買い！のライフアイテム】

※2025年11月6日発売「GoodsPress」12月号52ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION、黒川秀紀＞

【関連記事】

◆老舗町工場が手掛ける「延長コード」。実用品の新たな可能性が詰まってます

◆出したままの加湿器だからこそ美しさにもこだわりたい。もちろん機能にもね

◆さりげない良い香りをまとって好感度を上げよう。香水ブランドだから作れたフレグランスシャンプー＆トリートメント