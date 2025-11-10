今年で就任3度目！リラックマ、「サンタパレード東京・大阪」スペシャルアンバサダーに就任
サンエックス株式会社は、病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント「サンタパレード東京・大阪」において、リラックマが3度目の「スペシャルアンバサダー」に就任したことを発表した。
リラックマは2022年から2年連続でスペシャルアンバサダーを務め、昨年は20周年を迎えたコリラックマが就任した。そして今年は、2026年4月にショートアニメ「リラックマ」の放送が決定していることからも再びリラックマがスペシャルアンバサダーとして登場する。
「サンタパレード」は、2025年11月16日（日）に東京・代々木公園イベント広場で、12月7日（日）に大阪城公園で開催予定。当日は、サンタ衣装をまとったリラックマが登場する。
■サンタパレードとは
サンタクロースの衣装を着て、楽しくウォーキングをすることで、その参加費を活用して病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント。世界各地で開催されている。
■過去にはサンタの衣装を着たリラックマやコリラックマが登場！
これまでリラックマとコリラックマがスペシャルアンバサダーに就任し、サンタの衣装姿で登場しました。ステージ上では、同じくスペシャルアンバサダーを務める方々や子どもたちと一緒に会場を盛り上げ、参加者と楽しいひと時を過ごした。
昨年のステージの様子
一昨年のイベントの様子
【サンタパレード2025開催概要】
＜東京＞
開催日：2025年11月16日（日）
会場：代々木公園イベント広場
参加方法・チケットについてはこちら
サンタパレード東京公式HP：https://santarun.jp/
＜大阪＞
開催日：2025年12月7日（日）
会場：大阪城公園 太陽の広場
参加方法・チケットについてはこちら
サンタパレード大阪公式HP：https://santa-run.com/
サンエックスは、パーパスに基づいた活動として、3年前より本イベントに参加している。今年も会場にはサンエックスブースが登場し、缶バッチ制作体験の実施を予定。
©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
■サンタパレード東京公式HP
■サンタパレード大阪公式HP
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・人気の韓国屋台グルメが勢ぞろい！「牛角・韓国フェア 〜冬の韓国屋台祭〜」試食会
・吉祥寺店限定の痛風鍋が登場！「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」が11月1日（土）にグランドオープン
・ストレンジ コミュニティー！「Strange Community Vol.55 at B-flat」開催
・おりづるタワー、Have a Merry Little Christmas ーサンタからのおくりものー
・光ると色が出現！？ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』
リラックマは2022年から2年連続でスペシャルアンバサダーを務め、昨年は20周年を迎えたコリラックマが就任した。そして今年は、2026年4月にショートアニメ「リラックマ」の放送が決定していることからも再びリラックマがスペシャルアンバサダーとして登場する。
■サンタパレードとは
サンタクロースの衣装を着て、楽しくウォーキングをすることで、その参加費を活用して病気とたたかう子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント。世界各地で開催されている。
■過去にはサンタの衣装を着たリラックマやコリラックマが登場！
これまでリラックマとコリラックマがスペシャルアンバサダーに就任し、サンタの衣装姿で登場しました。ステージ上では、同じくスペシャルアンバサダーを務める方々や子どもたちと一緒に会場を盛り上げ、参加者と楽しいひと時を過ごした。
昨年のステージの様子
一昨年のイベントの様子
【サンタパレード2025開催概要】
＜東京＞
開催日：2025年11月16日（日）
会場：代々木公園イベント広場
参加方法・チケットについてはこちら
サンタパレード東京公式HP：https://santarun.jp/
＜大阪＞
開催日：2025年12月7日（日）
会場：大阪城公園 太陽の広場
参加方法・チケットについてはこちら
サンタパレード大阪公式HP：https://santa-run.com/
サンエックスは、パーパスに基づいた活動として、3年前より本イベントに参加している。今年も会場にはサンエックスブースが登場し、缶バッチ制作体験の実施を予定。
©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
■サンタパレード東京公式HP
■サンタパレード大阪公式HP
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・人気の韓国屋台グルメが勢ぞろい！「牛角・韓国フェア 〜冬の韓国屋台祭〜」試食会
・吉祥寺店限定の痛風鍋が登場！「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」が11月1日（土）にグランドオープン
・ストレンジ コミュニティー！「Strange Community Vol.55 at B-flat」開催
・おりづるタワー、Have a Merry Little Christmas ーサンタからのおくりものー
・光ると色が出現！？ルービックキューブ史上初の“光るキューブ” 『ルービックキューブフラッシュ』