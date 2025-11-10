「卒乳しても捨てられなくて…」哺乳びんの活用アイデアに5千いいね「かわいい」「見るたびに思い出す」【ママリ】

育児の思い出はいつまでも宝物

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、☺︎ ありり☺︎¹🅈(@ariri_fam)さんの投稿です。

育児中に愛用していた哺乳瓶。 子どもが大きくなって、哺乳瓶を使わなくなっても、ありりさんはなかなか捨てられずにいたそうです。しかし、その哺乳瓶を有効活用できる方法を見つけました！それがこちら。

Ⓒariri_fam

これはナイスアイデアですよね！見た目も何となくおしゃれ感があって、紅茶パックや飴やクッキーなど小さなお菓子を入れるアイテムとして大活躍してくれそう。哺乳瓶を見るたびに、わが子の乳児期を思い出して、育児の余韻に浸ることができるなんて、とってもステキですね。



この投稿には「か、かわいい うちもメルカリで売らなきゃ良かったです」「見るたびに思い出して、いいですね」といったリプライがついていました。懐かしさとほっこりがギュッと詰まった思わず笑顔になる投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）