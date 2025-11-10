地球最後の日にバイトに出勤!?ドラマチックじゃない終末が美しい！もっと早く仲よくなれたらよかったのに…【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
「もしも世界が終わるとしたら」。そんな空想をするとき、普段ならできないことや最後だからのとっておきを考える人も多いだろう。けれど、仕事をするという選択肢だってあるもので……。
真顔逸華(@magao_1)さんの創作漫画「地球最後の日バイトに出勤した」は、pixivで2000件超のブックマークを集める作品だ。隕石の落下で地球滅亡が避けられないと誰もが知った世界で、最後の日にバイト先に出勤することを決めた、とある女子大生「物部さん」と、バイト先の同僚「設楽さん」の終末の過ごし方を描いた短編。都合よく滅びが回避されることもなく世界の終わりを迎える結末ながら、「美しいお話」と反響を呼んだ同作の制作秘話を、作者の真顔逸華さんに訊いた。
地球最後の日に「バイトに出勤する」という斬新な設定ながらも、どこかリアリティを感じさせる演出が印象的な本作「地球最後の日バイトに出勤した」。作者の真顔逸華さんに話の着想について伺うと、「以前スーパーで働いていたときにこの経験を漫画に活かせないかと考え、題材にしました。そこに王道のシチュエーションである『地球の終わり』を掛け合わせてストーリーを組み立てた形です」と話してくれた。
物語では、主人公の物部さんとバイト先の先輩・設楽さんが、地球最後の日に共にバイトをするなかで、物部さんの不安げな表情が少しずつ変化していく様子が描かれている。こだわったポイントについて作者は、「作画でこだわったポイントは表情ですね。終末の絶望感から会話をはさんで少しずつ明るくなっていく様を表情を通して描写しました。お気に入りのシーンはやっぱり2人が帰路で吹っ切れるシーンです！このシーンは描いていてとても楽しかったです」と語った。
また、本作ではこれまでの作品とは異なるアプローチにも挑戦したという。「劇的なことは起こらないけれど少しだけ気持ちに変化が起こる、みたいな。『周りからすればとても小さなことだけど本人にとっては大きな変化』みたいなものを漫画に描き起こそうと頑張った記録です。なので終盤も劇的なことなく締める形を取りました。こういった形のハッピーエンドはかなり今までと違うアプローチだったかもしれません」と美しいハッピーエンドの裏側を教えてくれた。
「地球最後の日、自分ならどう過ごすだろう」と、思わず考えてしまう。そんな作品になっているので、是非読んでみてほしい。
取材協力：真顔逸華(@magao_1)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。