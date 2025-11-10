ゲームセンター運営大手のタイトーは、６０年前に発表したクレーンゲーム機「クラウン６０２」を保管している人や企業がいないか、情報提供を呼びかけている。

最も有力な情報提供者に１０万円を贈る。「当社の技術の原点。日本のどこかで静かに息づいていることを信じている」としている。

クラウン６０２は、ガラス張りの天板や側面から筐体（きょうたい）内をのぞき込みながらクレーンを操作して、景品のキャラメルやたばこを取り出し口まで運ぶつくりだった。現在、外観写真や設計図の一部があるだけで、実物は確認されていないという。

クレーンゲーム機は米国で１８９６年に登場したのが始まりとされ、日本でも輸入品が広く使われた。クラウン６０２などの国産機製造が始まったのは１９６５年で、複数メーカーが自作機を投入した。

日本アミューズメント産業協会によると、クレーンゲームなど景品を獲得するプライズゲームの２０２３年度の売上高は、過去最高の３６４３億円。現在に至るまで、多くの人に楽しまれている。

情報提供は、特設サイト（https://form.taito.co.jp/a.p/460/）から。クラウン６０２などのクレーンゲームに関する思い出やエピソードも募集する。受け付けは２０２６年１月１６日まで。