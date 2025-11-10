食楽web

料理の下ごしらえや手作りスイーツに欠かせないホイップクリームなど、面倒で手間がかかる調理作業を手早く済ませることができるハンドタイプのブレンダーは、1台あれば何かと便利で捗るキッチンの必須家電です。

今回は日頃から調理に勤しんでいるという方から思い立ったら吉日と新たにブレンダー調理を始めてみようという方まで、そのニーズにバッチリ応えつつワンランク上の調理を実現できる、最新ブレンダー3機種をピックアップしました。

スマートに使いこなしてみせれば、家族や友人から「やりますねぇ」と一目も二目も置かれること間違いなし！ ぜひチェックしてみてください。

調理初心者にも使いやすいテスコムの「ハンドブレンダー」

「潰す・混ぜる・泡立てる」を力いらずでパパっとこなせます！

TESCOM（テスコム）の「ハンドブレンダー」は、ブレンダー調理の基本である「潰す・混ぜる・泡立てる」を短時間でこなせるお手軽ハンドブレンダー。

2段階（ノーマル／ターボ）の速度調整機能が備っています。軽量設計なので、長時間使用しても手が疲れにくく、調理初心者でも安心して使えるのも◎。

画像の通り、ブレンダー刃とバルーンビーター（泡立て）の2種類のアタッチメントが付属し、調理に合わせて付け替えられる仕様です。

バルーンビーターは回転速度を切り替えながら使用することでキメ細かなで上質なホイップクリームやメレンゲを作ることができます。

刃が直接触れないのでボウルなどを傷つけない[食楽web]

また、ブレンダー刃はカップや鍋などに刃が直接触れない構造なので、容器を傷つける心配がないのも嬉しいポイントです。

●DATA

テスコム「ハンドブレンダー」

価格：3608円

サイズ（約）：63mm径×長さ365mm

重さ：約520g（本体＋ブレンダー、付属コードを含む）

カラー：ホワイト

いま爆売れ中。BRUNO「マルチスティックブレンダー 2」

マットブラックの質感とゴールドのアクセントが特徴のシックなデザインが魅力

BRUNO（ブルーノ）の「マルチスティックブレンダー2」は、今年6月の発売開始から約2カ月で累計販売台数が110万台を突破した人気モデル。

11月4日にはゴールドをあしらった秋冬限定の新色「キャストブラック」も登場してますます注目度が高まっています。

ブレンダーとビーターの2つのアタッチメントと、ボタンを押している間だけ作動する2種類の回転速度（HIGH／LOW）の組み合わせによって、「潰す・混ぜる・刻む・砕く・泡立てる」といったひと手間かかる作業も手早く実行。

さらに付属の電子レンジ対応チョッパーボトルとブレンダーカップを使えば、下ごしらえから加熱調理までを一気通貫で行えます。

●DATA

BRUNO「マルチスティックブレンダー 2」

価格：7700円

サイズ（約）：幅62mm×奥行74mm×長さ384mm

重さ：約590g（ブレンダースティック装着時）

カラー：キャストブラック

1台14役の高級機「ブラウン マルチクイック 9 ハンドブレンダー」

“1台14役”の多彩なアタッチメントでプロ級の下ごしらえを実現！

BRAUN（ブラウン）より11月6日に発売が開始された「ブラウン マルチクイック 9 ハンドブレンダー」は、こだわりの調理を実現できるプロ仕様ブレンダーの最新モデル。

多彩なアタッチメント（チョッパー、フードプロセッサー、ビーター）にマッシャーも加わり、ブレンダーの基本作業（潰す・混ぜる・刻む・砕く・泡立てる）にプラスして「おろす・スライス・千切り・ダイスカット・こねる・濾す」にも対応。なんと計14種類にも及ぶアクションを一台でこなすことができます。

硬い食材をあっという間に攪拌できるアクティブブレードテクノロジーに加え、握る力で無段階に回転速度を調整できるアドバンスドスマートスピード機能、など、ブラウン独自の高機能によってどんな食材も思い描いた通りに、プロ級の仕上げで下ごしらえが完了します。

調理の腕前が上がるだけでなく、メニューのレパートリーも格段に増やせるハイグレードのブレンダー。キッチンに一台、備えてみてはいかが？

●DATA

BRAUN「ブラウン マルチクイック 9 ハンドブレンダー」

価格：4万3780円

サイズ（約）：幅65mm×奥行70mm×長さ410mm

重さ：約1.03kg（ブレンダー装着時）

カラー：ブラック、シルバー、ライトグリーン