◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節 京都０―３横浜ＦＭ（９日・サンガＳ）

横浜ＦＭが敵地で３位の京都に３―０で勝利し、今季初の３連勝で残留を決めた。

勝てば残留が決まる横浜ＦＭと、引き分け以下で優勝の可能性が消滅する京都の一戦は、立ち上がりから両チームが激しい攻防を繰り広げる。

横浜ＦＭは前半１６分にＦＷ谷村がゴール前で決定機を迎えたがシュートは左に外れる。

直後には京都が連続でチャンスを迎えるが、ＧＫ朴が好セーブを披露した。

前半２８分に横浜ＦＭは植中が倒されてＰＫを獲得するも、クルークスの右へ蹴ったシュートは京都ＧＫ太田がセーブ。それでも、残留への執念を燃やす横浜ＦＭは、前半３５分にクルークスの左ＣＫをＦＷ谷村が頭でねじ込んで先制した。

前半終了間際には京都の宮本、佐藤が連続でミドルシュートを放つも、ここもＧＫ朴がセーブ。前半は横浜ＦＭが１―０でリードして折り返した。

後半は立ち上がりから京都が猛攻を仕掛ける。ＭＦ福岡、ＤＦ福田をピッチに送り込んでギアを上げると、後半７分にトゥ―リオがエリア内でシュートを放つもＧＫ朴がまたもセーブ。同１９分に京都はケガから復帰したＦＷエリアスを投入して勝負に出る。

しかし、次の１点は横浜ＦＭが奪った。防戦一方だったが、後半２７分に高い位置でのボール奪取から裏に抜け出したＦＷ谷村がゴール前に横パスを送ると、途中出場でピッチに立った天野が右足シュート。ＧＫに阻まれたがこぼれ球を左足で押し込んで貴重な追加点。さらに終了間際に植中が追加点を決めて試合を決めた。

横浜ＦＭは前半戦の１９試合終えてわずか３勝だったが、後半戦はこれで１７試合で８勝（２分け７敗）。最下位のどん底も味わったが、中盤以降で勝ち点を積み上げ、驚異の巻き返しで生き残った。

京都は６戦ぶりの敗戦で４戦未勝利となり、悲願の初優勝の可能性が消滅した。