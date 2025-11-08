還暦を控え「限られた時間をどう使うか」を考え始めたというのは、美容家で実業家の君島十和子さん。ここでは、十和子さんが実際に手放したもののリストや、今でも大切に残しているものを併せて伺いました。

還暦を前に「自分が大切にしたいのはなにか」を意識

実りある日々を過ごすには、時間や場所を奪っていた“もの”を減らすことも重要。もともと捨てるのが苦手で、「好きなものは色違いで集めてしまうタイプ」だったという十和子さんですが、数年前にものであふれたクローゼットを見て「このままじゃいけない」と一念発起。とはいえ、最初は手放すことに意識が向かなかったそう。

【写真】君島十和子さんが「あえて残した」もの3つ

「最初に私がやったのは、“収納術”だったんです。あらゆる収納ケースをそろえて、デッドスペースのない“シンデレラフィット”を目指すことが片付けだと勘違いしていたんですね。でも、大切なのは収納グッズをそろえることではなく、減らすことだと気づいて」（君島十和子さん、以下同）

その後、片付けに関する本を読んだり、平野ノラさんのYouTube企画でクローゼット整理に挑戦したりするなかで、「使わないものを家にとどめておく」デメリットを感じるようになったそう。

「もし、ものに気持ちがあるとしたら、いつか出番が来ると信じて待っているのに、いつまで経っても使われないまま、次々に新しいものが入ってきて…。『どうして使ってくれないの？』というネガティブなエネルギーを抱えたものをもち続けるのは、重い荷物を背負っているようなもの。そのままでは自分も前に進めません。だったら、使わないものは手放して、次のもち主に送り出してあげようと思うようになりました」

ものを手放すと、本当に大事なことに時間を使える

手放すときの基準は“今、必要かどうか”というシンプルなもの。

「いつか使うかもしれない…と、とっておいたら、ものは増える一方。だから“今使うものだけ”を残したいけれど、思い出があるものや一生もののつもりで買ったものは、やっぱり手放しにくいんですよね。まずは“捨てる練習”として、冷蔵庫で賞味期限のきれた食材や使わない調味料を処分し、慣れたら引き出し、次にクローゼット…と段階を踏んで整理しました。ストック品もストッキングは3枚まで、下着は1組までと上限を決め、新しく購入したら1枚手放す。自分なりのルールを決めることで、増えすぎを防いでいます」

実際にものを手放してみて感じたのは、今までにない爽快感。

「『私は使ってもいないものに、こんなにも縛られていたんだ』と初めて気がついて。部屋にも自分の心にも、空気が通ったような感覚でした。頭を占めていたものがなくなって身軽になったら、決断力や判断力が高まって、迷いも減りました。今も悩んだときには、部屋の中を見渡して、いつのまにか増えていたものを整理するようにしています。そうすることで、本当に大事なことに時間とエネルギーを使えるようになるんです」

すぐマネできる！十和子さんの捨てリスト10

十和子さんが実際に捨てたもののリストをご紹介します。

十和子さんの即捨てリスト10

1：ハンカチ

2：思い出の製作物

3：アルバムや余計な写真ストック

4：履かない靴

5：着ない服

6：使っていない鍋やフライパン

7：登場回数の少ない調理家電

8：二度と読まないと思う本

9：未読のメールや紙類

10：古いタオル類

十和子さんが「それでも」残した大切なもの3つ

家にある多くのものを手放した十和子さんですが、なかには「これだけは残す」と決めたものもあるそう。

●「小さな頃の文字をとっておきたくて」：娘さんの絵日記

子どもたちの作品は、小学校低学年と高学年の絵日記を各1冊残したそう。

「本人に確認したら思い入れがなかったので、ほかは処分しました」

●「300枚処分して残ったのは…」：フェイラーの紺色のハンカチ

大好きで300枚以上集めていたフェイラーのハンカチ。

「汚れがいちばん目立たない紺色のものだけを残し、それ以外はお別れすることに」

●「今使うものだけに」：30年以上愛用している鍋

結婚当初に買ったビタクラフトの鍋は焼く、煮る、揚げる…と万能に使える優れもの。

「毎日使っているこの鍋を残し、ほかは手放しました」

