スマホ一つであらゆる情報が手に入る現代。不倫の手口も巧妙化し、まさに「情報戦」の時代に突入しています。MR探偵事務所（東京都新宿区）が実施した「令和の不倫」に関する実態調査によると、不倫相手との連絡手段では、本来の目的を隠れ蓑にした「PayPay不倫」が新たな手口として登場した一方で、不倫が発覚した原因は「スマートフォンを見られた」が最も多くなりました。



調査は、配偶者以外に交際相手がいる（いたことがある）全国の既婚男女240人を対象として、2025年10月にインターネットで実施されました。



まず、「不倫相手との連絡手段」を聞いたところ、「LINE」（通常アカウント42.9%、サブアカウント10.8％）が主流であることがわかりました。



一方で、注目すべきは「決済アプリのメッセージ機能（PayPayなど）」（2.1％）を悪用した、通称「PayPay不倫」とも呼べる手口の存在も明らかに。その理由として「配偶者にバレにくいと思ったから」「通知が来ても怪しまれにくいから」などが挙げられており、情報戦を有利に進めるための意図的なツール選択であることがうかがえました。



あらゆる手段で隠蔽が図られる一方、全体の半数以上が「不倫が発覚した」（55.0%）と回答。



その原因としては、「スマートフォンを見られた（LINE、写真など）」（56.1%）や「スマートフォンの通知を見られた」（23.5％）などが上位となり、情報戦の主戦場であるスマホが、皮肉にも最大の弱点となっていることが浮き彫りとなりました。