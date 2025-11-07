この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【高性能14インチ】高性能なCPUを搭載するノートをレビュー。「HP OmniBook 7 14 fr0005TU Intel パフォーマンスプラスモデル」はかなりいいです――IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のチャンネルで話題の新製品ノート「HP OmniBook 7 14インチ」最新モデルを徹底レビューした。



動画冒頭で戸田氏は、「これ、すごいコスパですので、ぜひご注目ください。安いモデル、10万円切ってます。Windows11への買い替えの最有力候補になるかもしれません」と、その圧倒的なコストパフォーマンスに驚きを隠さなかった。



Unboxingでまず本体のつくりを重点的にチェック。「アルミボディのモデル、シルバーだと、みんな同じように見えますが、キメが細かいタイプとザラッとしたタイプがあります。僕はこのキメの細かいタイプも非常に好きですね」と素材感と高級感を評価。「ボディはなかなか薄めで、デザインも精度が高い」と続け、細部にまでこだわった造形が印象的だと語った。



続いてディスプレイや端子類、拡張性の高さも詳しく解説。「14インチで解像度が2.2K。2240×1400ピクセルということで、画像の細密感があって、なかなかいいなと思いました」と戸田氏。「拡張性は十分。Type-Cが2個、Type-Aが2個、有線LANはないけれど拡張性上々かなと思います」と、最新ノートらしい端子構成や拡張性の高さにも太鼓判を押した。



CPUやパフォーマンスに関しても「今回レビューしているのはパフォーマンスプラスモデルという一番上のモデルなので、CPUがCore Ultra 7の255H。つまり、動画編集とかゲームをプレイしたいなら一番上がいい」と明言。さらに「最上位モデルのみ、ちょっと飛び抜けた性能だという風に理解するといいかなと思っています」と語り、「買うなら一番上か、個人的には一番下かな、とも思ってます」と、自身のおすすめも明かした。



キーボードについては、「日本向けにしっかりキーボードをデザインして作ってます。これはもう拍手。というか、こうであってほしいわけですよ」と絶賛しつつ、「キーストロークは浅めで、好みが分かれるかもしれません」と率直に述べている。



さらに、「気になる価格なんですが、今回レビューしたパフォーマンスプラスモデル、なんと164,800円から。めっちゃ安いと思います」と、コストパフォーマンスの良さに再び触れ、「僕の点数は、80点の超高得点つけたいと思います」と高評価で締めくくった。



締めのコメントでは「家庭用にも、会社用にもいいと思います。Windows10からの買い替えにもおすすめですし、皆さん是非、実売価格をチェックしてみてください」と明るくアピールして動画を終えた。