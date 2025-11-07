「オリックス秋季キャンプ」（６日、高知）

来季３年ぶりのＶ奪回に燃えるオリックスの高知・秋季キャンプが６日、スタート。今季１勝に終わった期待の大器・山下舜平大投手（２３）が初日からブルペン入りし、練習メニューに記載された「７０％」の出力制限を超える１５０キロ超えの真っすぐを多投し、岸田監督ら首脳陣を驚かせた。

「久しぶりのブルペンは調整、感覚を確かめる程度で入ろうとしたんですけど、意外と感覚が良かった。チームのメニューであまり力を入れすぎないよう…とも皆言われてたんですけど、ちょうどいい力感で気持ちよく投げられた。（今日の最速は）ストレートは１５２とか。１５０は超えていたので良かったです」

さすがはＭＡＸ１６１キロ右腕だ。余力を感じさせながらの“規制破り”…。この日は具体的には明かさなかったものの「新しい試みもやっていきたい」と新たな変化球の習得にも挑戦した。

平野兼任投手コーチは「本当に７０％？と思うくらい。ただこの時期に全力に投げて体で覚えるのは大事。いいことだ」と話し、岸田監督も「よかったですね。取り組んでいることが継続できている」と評価。プロ初のシーズン完走に向けて準備万全といきたい。