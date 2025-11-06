全長4.5mで12人乗り！ いすゞの“新”「コンパクトモデル」発表！ 80馬力エンジン×5速MTの「TRAGA BUS」尼国に登場

いすゞの12人乗りコンパクトバス？

いすゞのインドネシア法人は2025年9月22日、小型トラック「TRAGA（トラガ）」の新たなモデルとなる小型バス「TRAGA BUS（トラガ・バス）」を発表しました。

全長4.5mで12人乗り!?

トラガは2018年からインドネシアで生産されている新興国向け小型軽量トラックです。1トン積みピックアップトラック「D-MAX（ディーマックス）」をベースに、いすゞが培ってきた商用車の技術を採り入れており、物流業界で高く支持されています。

そんなトラガのミニバス仕様が今回発表されたトラガ・バスです。大型バスでは持て余し、MPV（マルチ・パーパス・ビークル＝多目的車）では足りないというニーズに応えるべく、機動性と収容力のバランスを突き詰めて開発されました。

空港送迎や旅行会社の小規模ツアー、企業の送迎など、効率的な運行を求める事業者を主なターゲットとしています。最大11名＋ドライバー1名の乗車を想定し、用途に応じて座席数や装備のカスタマイズにも対応します。

ボディサイズは全長4450mm×全幅1695mm×全高1955mm、ホイールベース2250mm。最小回転半径は4.5m。狭い路地や観光地の限られたスペースでもスムーズに取り回せる設計です。

フロントマスクはトラック版トラガと基本的に同じですが、グリルをボディ同色（ホワイト）にすることでクリーンな印象です。後席用ドアは片側スライド式で、低いフロアとあいまって乗降性にも配慮されています。

パワーユニット2.5リッター直列4気筒ディーゼルエンジンで、最高出力80馬力、最大トルク191Nmを発生します。トランスミッションは5速MTです。足まわりのゴム部品やサスペンションを見直し、旅客用途にふさわしい快適な乗り心地を実現しています。

価格は未定ですが、同社によると現地でのミニバス市場はコロナ禍後における観光業の回復によって、今後、急速に拡大するといいます。そのビジネスチャンスを狙う事業者にとってトラガ・バスは格好の選択肢になりそうです。