¥É¥³¥â¥é¥Ü¤¬²òÀâ¡ª¥¨¥ó¥¿¥á¸«ÊüÂê¡È¥É¥³¥âMAX¡É¤Î¿·ÆÃÅµ¤ËÂçÃíÌÜ¡ª¡ÖÍøÊØÀ¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¡Ø¡ÚÆÃÅµÄÉ²Ã¡Û¥É¥³¥âMAX¤¬¥¨¥ó¥¿¥á¸«ÊüÂê¤Ë¡ª¤µ¤é¤ËWOWOW¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ÇLemino¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ù¤Ç¡¢¥É¥³¥â¥é¥Ü¤Î¥É¥Ã¥¯¤ó¤È¥â¥³¤¬½Ð±é¤·¡¢¥É¥³¥âMAX¤È¥Ý¥¤³èMAX¤Î¿·¤¿¤ÊÆÃÅµ¤äÃÍÃÊ¡¦¥³¥¹¥Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë11·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025Ç¯ÅÙÂè2»ÍÈ¾´ü·è»»È¯É½¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢¥É¥³¥âMAX¡¦¥Ý¥¤³èMAX¤ÎÆÃÅµ³È½¼¤ËÃíÌÜ¡£¥É¥Ã¥¯¤ó¤Ï¡Ö2026Ç¯2·î¤ËÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤½¤Î¿Ê²½¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡ØLemino¡Ù¤ä¡Ød¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡Ù¤¬ÄÉ²Ã¡£¤½¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØDAZN for docomo¡Ù¡ØNBA docomo¡Ù¤Î4¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¹¥¤¤Ê2¤Ä¤ò¡È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°·Á¼°¡É¤ÇÁªÂò¤Ç¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶âÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥É¥Ã¥¯¤ó¤Ï¡Ö¥É¥³¥âMAX¤Ï¥Çー¥¿¾ÃÈñÎÌ¤ÇÎÁ¶âÊÑÆ°¡¢¤ß¤ó¤Ê¥É¥³¥â³ä¤ä¸÷¥»¥Ã¥È³ä¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤ÐÌµÀ©¸Â¤Ç5,148±ß¡×¤È¤ªÆÀ¤ÊÍøÍÑÊýË¡¤ò¾Ò²ð¡£¥Ý¥¤³èMAX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤É¤Î¥«ー¥É¤Ç¤â10%´Ô¸µ¡¢¼Â¼Á2,948±ß¤Ç¥Çー¥¿ÌµÀ©¸Â¡£¤³¤Î¥³¥¹¥Ñ¤ÏdÊ§¤¤¤äd¥«ー¥É¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÌ¥ÎÏÅª¡×¤È¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØLemino¡Ù¤È¡ØWOWOW¡Ù¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÌÌ¤ÇÂçÉý³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¤ä¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èº£¸å¤Î´üÂÔ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖLemino¤ÇWOWOW¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸«ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÃí°Õ¡×¤ÈÊäÂ¡£¤¿¤À¤·¡¢Lemino¤Ç°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÎËÉ±ÒÀï¥Úー¥Ñー¥Ó¥åーÇÛ¿®¤¬¥×¥é¥ó²ÃÆþ¼Ô¤ÏÌµÎÁÆÃÅµ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¼Ò¥¥ã¥ê¥¢¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥É¥³¥âMAX¤ÏÃ±¤Ê¤ëÃÍ¾å¤²¤¸¤ã¤Ê¤¯¡ÈÍøÊØÀ¤É¤ó¤É¤ó¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡É¡×¡Ö°ËÃ£¤Ë¹â³Û¤Ê¥×¥é¥ó¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄù¤á¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏNetflix¤â²Ã¤ï¤ì¤Ð¸À¤¦¤³¤ÈÌµ¤·¡×¤ÈËÜ²»¤âÈäÏª¡£Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡Öº£¸å¤â¥É¥é¥Þ¤ä²»³Ú¤¬½¼¼Â¤·¤¿¤éLemino¤Ï¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤È¹âÉ¾²Á¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
