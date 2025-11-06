イマドキガールおすすめ♡ 大好きな彼と行きたい「非日常デートスポット」3選

同世代の女のコたちおすすめのデートスポットが知りたい！そこで今回は、イマドキガールたちにお気に入りの「デートスポット」を教えてもらいました。非日常を感じられる温泉宿から、記念日にぴったりな高級レストランまで、今すぐ真似したくなるプランが満載です♡

LOVE BUZZ ITEM vol.45 THEME：『おすすめのデートスポット』 Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないものをご紹介する連載企画。 今回は、イマドキガールが大好きな彼と行ったなかで、イチオシしたい！そんなデートスポットを教えてもらいました♡

Check! Ray♥Influencer・maoさん 海外旅行が大好き！渡韓歴10年以上のVlog系インフルエンサー。 Instagram：@optimusmao 牛なべ 右近 予約必須な箱根の牛鍋屋さん箱根の牛鍋屋さん 「箱根旅行に行った際に立ち寄ったお店。とにかく、目の前に川が流れているテラス席からの景色が最高！ 冬に行ったので、超寒いんじゃないかと身構えていたんですが、まさかの全席こたつつき♡ 寒さを気にせず食事を楽しめました」

Check! Ray♥Influencer・中山麻理衣さん 旅行が大好き。世界を飛び回るバリキャリ美人OL。

Instagram：@__06maricham_ ウルフギャング・ステーキハウス 六本木店 ごほうびに行きたい高級ステーキハウス 「特に数週間会えないような海外出張から彼が帰ってきたら必ず行きます。 日本に帰ってきたら、おいしいステーキを2人で食べる。それが恒例の行事になっています。高級感があって、特別な日にぴったり」

Check! Ray♥Influencer・芹沢清花さん 趣味は生き物観察。お洋服が大好きなインフルエンサー。

Instagram：@seri._.38 レッドロブスター 逗子店 ロブスターの看板が目印のシーフード料理店 「サプライズケーキが可愛いので、記念日におすすめ！初めて彼と行ったとき、想像以上に大きいロブスターに彼と2人で大興奮でした（笑）。 パスタやピザなどどの料理もおいしくて、海に行った帰りに行く行きつけのお店です♡ 」

