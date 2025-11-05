シャープは、単身世帯向けの3合炊き炊飯器「KS-CS05J」を2025年11月20日に発売します。カラーはホワイトとブラックの2色。

「KS-CS05J」（ブラック）

記事のポイント ご飯のほかに、パンやケーキ、ゆで野菜やゆで鶏の調理も可能なジャー炊飯器。0.5〜3合炊きなので一人暮らしに最適です。お手入れしやすいのも◎。

本製品は、「自炊を楽しくする、置いて絵になる炊飯器」をコンセプトにした新デザインを採用。まるみを帯びた外観は、曲線により、光と影の境目をやわらげ、やわらかい印象を演出。オブジェのように映える、やさしいたたずまいです。

「KS-CS05J」（ホワイト）

操作部は、すっきりした印象と操作のしやすさを両立しており、ふたを開けるボタンを天面に配置し、表示部のLEDは使うときだけ浮かび上がります。

内部形状は、お手入れのしやすさにも配慮。内釜を囲む内部のフレームは、凹凸を少なくし、なめらかで汚れをふき取りやすくなっています。

内釜は、左右に取っ手があり、出し入れや持ち運びが簡単にできます。また、内ぶたは取り外して丸洗い可能なので、清潔にご使用いただけます。

自炊に便利な調理メニューも充実。「パン」に加え、「ゆで野菜」・「ゆで鶏」・「温泉卵」・「ケーキ」の4メニューを新たに搭載しています。炊飯メニューも、白米や炊きこみごはんに加え、冷凍してもおいしく食べられる「冷凍用」や、かために炊き上げる「カレー用」を追加。調理や炊飯のメニューは、本体天面のQRコードを読み取ることで、スマートフォンなどから一覧できます。

シャープ 「KS-CS05J」 発売日：2025年11月20日 オープンプライス

