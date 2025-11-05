ミスド×ポケモンの冬限定コラボきたーかわいすぎる新作ドーナツ＆グッズは見逃せない...！

ミスタードーナツは、2025年11月5日から全国の店舗（一部店舗を除く）で、ポケモンとのコラボキャンペーン「タマゲた！冬のポケモン キャンペーン」を開催します。

もふもふピカチュウがかわいすぎる...

今年で8年目となるポケモンコラボは、ピカチュウやタマゲタケ、ミミッキュ、ビリリダマなど人気ポケモンをモチーフにしたドーナツが登場。さらに、ふわふわのブランケットやかわいいグラスなど、オリジナルグッズも数量限定で販売されます。

【販売期間】

・ドーナツ：11月5日〜12月下旬（順次販売終了予定）

・グッズセット：11月5日〜なくなり次第終了

●ミスド ポケモン ドーナツ全6種

・もふもふ ピカチュウ ドーナツ（テイクアウト334円/イートイン341円）

ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを詰め、カスタード風味フレークとチョコクランチでピカチュウのもふもふ感を表現。目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコで仕上げた、見た目も味も楽しめるドーナツです。

・タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ（テイクアウト334円/イートイン341円）

しっとりケーキドーナツにホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングし、ストロベリーシュガーをトッピング。顔部分はホイップクリーム入りのシュー生地でできていて、愛らしい表情がポケモンファンにはたまりません。

・ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ（テイクアウト259円/イートイン264円）

ふんわりシュー生地にホワイトチョコとゴールデントッピングを重ね、ピカチュウの背中を表現。しっぽのピック付きで、見た目も楽しいドーナツです。

・タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ（テイクアウト226円/イートイン231円）

チョコレートでコーティングしたケーキドーナツに、カスタードクリームとホイップクリームをサンド。ミミッキュのスリーブ付きで、見た目もキュートです。

・タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト（テイクアウト226円/イートイン231円）

ホワイトチョコでコーティングしたケーキドーナツに、カスタードクリームとホイップクリームをサンド。ビリリダマのスリーブが目印です。

・ポン・デ・リース チョコ・ストロベリー（各テイクアウト194円/イートイン198円）

クリスマスの定番「ポン・デ・リース」も登場。ミスド定番のもちもち生地に、チョコレートとカラーシュガーがトッピングされています。

見た目も華やかで、子どもから大人まで楽しめるおいしさです。

●選べるポケモングッズセット

「グッズセット」は、ミスド ポケモン ドーナツから好きな2個、ポン・デ・リースから1個、ブランケット1枚、そしてオリジナル紙袋がセットになっています。

価格はテイクアウト2100円／イートイン2114円です。

「お子様グッズセット」は、ミスド ポケモン ドーナツから1個、ポン・デ・リースから1個、つよいこグラス（大）1個、オリジナル紙袋が含まれています。

価格はテイクアウト1100円／イートイン1109円です。

【グッズ詳細】

・ブランケット（ピカチュウ）

いろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされており、見ているだけで癒されるかわいさです。

サイズは横約100cm×縦約64cm。

・ブランケット（タマゲタケ）

モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケが描かれたデザインで、ポケモン好きにはたまらないアイテムです。

サイズは横約100cm×縦約64cm。

・つよいこグラス（大）

ピカチュウ、タマゲタケ、モンスターボールがデザインされていて、小さな子どもの手にも持ちやすいくびれのある形状が特徴ですよ。

最大径約6.5cm×高さ約9.3cmのサイズで、4歳以上が対象です。

●ミスドネットオーダーでの購入方法

ミスドネットオーダーを利用することで、事前に注文し、レジに並ばずに受け取ることができます。

ミスドネットオーダーはテイクアウト専用のサービスで、公式ウェブサイトまたは「ミスタードーナツアプリ」から利用可能です。アプリでは現在地周辺のショップ検索や、お気に入り店舗の登録機能もあり、よりスムーズに注文できます。

