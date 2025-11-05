11月1日、俳優の佐藤健が自身初となる単独アジアツアー『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』をスタートさせた。同日の初日は台北で行われ、ソールドアウトした3000枚のチケットを手にしたファンとともに熱狂したライブが話題となっている。

【写真】見てて恥ずかしい…ファンが違和感を抱いた“歌手”の佐藤健

ギャップにファンついていけず…

「Netflixで配信された『グラスハート』の劇中バンドのボーカルを務めた佐藤さん。今回はそのバンドを背負い、アーティストとしてのファンミーティングとなりました。台北のあとはソウル、香港、バンコクとアジアの4都市を回ります」（芸能ジャーナリスト、以下同）

ライブ初日には、冒頭から『旋律と結晶』『約束のうた』と、サポートミュージシャンとともに楽曲を披露。MCでは中国語を使っての自己紹介や、台北での思い出などを語り、現地ファンとのコミュニケーションを楽しんでいた。

さらに前出の芸能ジャーナリストは、ライブでの佐藤の変化にも触れた。

「ライブでの佐藤さんは金髪にイメチェンしていました。そんな金髪を逆立てた“ツンツンヘア”で、バンドのボーカルらしいワイルドな印象が強めでしたね。黒地で花柄があしらわれたジャケットを着用していた佐藤さんですが、そんなシックな衣装と、金髪のコントラストが目立っていました」

3日には、自身のInstagramを更新した佐藤。今回の台北でのライブの様子やオフショットをアップした。そんなショットに絶賛の声も上がる一方で、ネットでは違和感の声も同時に聞かれていた。

《かっこいいし歌も上手いんだけどなんというか、見てると恥ずかしくなるナルシスト感全開というか》

《健はん、どこを目指してまんのや》

《なんか痛々しい》

これまで、2006年の俳優デビューから多数の作品に出演してきた佐藤。そんな演者としてのイメージが強いだけに、アーティストとしての姿は未だに慣れないファンもいるようだ。

「今回の『グラスハート』で共同エグゼクティブプロデューサーを務めた佐藤さんは、仕草や顔の角度、目の表情や声など、どのシーンをとっても究極の“カッコイイ姿”を追求しています。《王道のエンターテインメントを照れずに堂々とやりたい》と語るほど、彼自身も枠を超えた挑戦だったようです。これまで口数の少ないクールな印象が強かった佐藤さん。そのギャップが、今回の違和感を引き起こしているのかもしれません」

佐藤にとっても新たな世界への挑戦を、見慣れる日が早く来るといいのだが……