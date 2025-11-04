え、【しまむら】にこんなの売ってたの！？ デザイン大優勝♡「主役級トップス」

肌寒くなり、季節はニットアイテムが気になる頃合い。これから買うなら、【しまむら】から登場している主役級のトップスが狙い目かも。今回は、淡色好きのインフルエンサー@hiro77andさんが「どれもほんとかわいい」と絶賛しているニットトップスをご紹介。秋冬らしい求心柄やリボンディテールなど、トレンドをたっぷり詰め込んだアイテムをピックアップしました。

1枚でシーズンムードを盛り上げる求心柄ニット

【しまむら】「CHO*キュウシンガラPO」\1,969（税込）

華やかな求心柄のニットトップスは、着るだけで秋冬ムードを盛り上げてくれそう。裾や袖口にも柄が施されており、1枚で存在感を放ちます。シンプルなワンツーでもサマになるため、秋冬コーデの即戦力になるかも。たっぷりとゆとりのあるシルエットで、さり気なく腰まわりをカバーできそうなのも嬉しいポイント。ワントーンでまとめたナチュラルな着こなしはもちろん、ジーンズでラフに仕上げるのも◎

顔まわりを上品に演出するリボンディテール

【しまむら】「cho*リボンボートNPO」\1,639（税込）

今シーズンのトレンドであるリボンディテールを採用したニットトップス。顔まわりをパッと華やかに仕上げつつ、ゆったりとしたボートネックが程よい抜け感も演出。袖にはふんわりとボリュームがあり、二の腕のカバーが期待できます。裾や袖口のさり気ないリブも、コーデのアクセントになりそう。インでもアウトでもサマになりそうなデザインなので、1枚あればコーデのバリエーションが広がるかも。

