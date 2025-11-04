映画やドラマなどで、スポットライトを浴びて輝く主役たち。しかし、その輝きを際立たせる役目を担うのが“バイプレーヤー”たちだ。時には主役の味方として力になり、またある時は敵として主人公の魅力を引き出す─。俳優としての実力がなければ成り立たない“バイプレーヤー”だが、そんな俳優が主役を演じたらどんな芝居を見せてくれるのだろう。

【結果一覧】全国男女に聞いた「主役で見たい」女性名バイプレーヤーTOP5

そこで今回「主役を演じてほしい名バイプレーヤーは？」というアンケートを、全国30代〜60代の男女300人を対象に実施。どのような女性脇役が選ばれたのか？

主演俳優といってもおかしくない顔ぶれ

1位から4位まで、僅差になっているが、25票で2位に並んだ、小池栄子（44歳）と木村多江（54歳）を見ていこう。小池に対しては、「主演作品ですが、『新宿野戦病院』が大好きです。この人は華もあるので、脇役より主演のほうがいいなと思いました」（大阪府・男性・62歳）

「安定感と安心感があり、どんな役柄でも期待して見られそう」（神奈川県・女性・62歳）

そして、木村については、

「清楚でおとなしそうなのに、鬼気迫る演技を見せてくれる」（静岡県・女性・56歳）

「幸薄そうな感じや、穏やかなたたずまいが好きです」（大阪府・女性・43歳）

といったコメントが集まった。

そんな小池と木村の魅力についてスポーツ紙でドラマ担当の記者はこう語る。

「小池さんは、演技はもちろん、バラエティーでも存在感を出せます。グラビアアイドルから女優へと立ち位置がかわる中、演技について手ごたえを感じた作品として映画『八日目の蝉』をあげています。自分とまったく違う役柄を評価されたことがうれしかったそうです。

木村さんは、演じてきた役柄から“薄幸女性”“不幸役が板についた女優”などの評価をされましたが、本人は“言われるたびに苦しい”と、話しています。どちらかというと男っぽいし、大声でガハハって笑うと話し、世間の持っている印象と素の自分は違う、と主張していました（笑）。

それだけ役になりきれているということなので、俳優冥利に尽きるといえるでしょう」

1位は河合優実

そして、28票で1位にランキングされたのは、河合優実（24歳）。ドラマ『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』（'23年・NHK）の主演も務めたが、

「表情やしぐさに雰囲気があり、惹きつける存在感がある。主演作の映画『ナミビアの砂漠』が素晴らしかった」（千葉県・男性・58歳）

「底知れない魅力がある。今どきの若者もできるし、社会の底辺ではいつくばって生きるような人間の役も、リアリティーがある。映画では『由宇子の天秤』『あんのこと』最近では『悪い夏』もよかった」（愛知県・女性・55歳）

「『不適切にもほどがある！』で演じた昭和の女子高生がめちゃくちゃハマっていた」（新潟県・女性・38歳）

'19年にデビューし、数々の映画賞で新人賞を総なめにした実力派の河合。

「昨年放送されたドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）で、阿部サダヲ演じる主人公の娘を演じて注目されましたが、映画ではすでに評価が高く、今、製作サイドが使いたがる売れっ子女優の一人です。バイプレーヤーとしてもですが、これからドラマでも作品の中心となる役を演じる俳優になるでしょう」（前出・記者）

ここ何年かで注目されるようになった、脇を固める役者たち。主演を食うほどの演技で、これからもいろいろな作品で楽しませてほしい。

＜取材・文／蒔田 稔＞