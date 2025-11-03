スズキが新型“スクーター”「e-アドレス」日本初公開！ 新たな「日常のアシ」は「原付二種」で超シンプルに！ 使い勝手のよい「新世代モデル」国内にも投入へ

日本初展示！スズキ「e-アドレス」 実用性と安心性を両立した次世代EVスクーター

スズキは、2025年10月31日から一般公開が始まったジャパンモビリティーショー2025で電動スクーター「e-Address（イーアドレス）」を日本で初展示しました。

同モデルは、2025年1月にインドで開催された「Bharat Mobility Global Expo 2025」で発表された二輪BEV世界戦略車の第一弾で、同社の次世代電動モビリティ戦略を象徴する一台として注目を集めています。

スズキの電動スクーター「e-アドレス」

e-アドレスは、航続距離・デザイン・操作性をバランスよく備えた原付二種クラスのBEVスクーターに該当します。

全長1860mm×全幅715mm×全高1140mmというコンパクトなボディながら、日常の移動に十分な航続距離と高い実用性を実現しています。

担当スタッフは「EVならではの静粛性やスムーズな加速感が魅力です。街乗りでもストレスなく滑らかに走行できるのが特徴です」と話しました。

また、外観デザインは、従来のガソリン車「アドレス」シリーズのDNAを継承しながらも、電動モデルらしい新鮮さを強調。

縦型に配置されたLEDポジションランプや、切削光輝仕上げのアルミホイールなど、先進的なディテールが際立ちます。

また、航続距離は国際基準の「WMTCモード」で83kmを実現。ストップ＆ゴーを繰り返す実走条件に基づいた数値であり、通勤や買い物などの都市圏での移動には十分な性能といえます。

この仕様について担当者は「バッテリーの大型化で航続距離を延ばすことも可能ですが、車体が重くなり取り回しが悪化します。軽快さと使いやすさのバランスを重視し、この仕様にしました」と話します。

安全性と使い勝手を追求した技術を搭載

充電は付属のポータブル充電器を使って行うことができ、0％から100％まで約6.7時間、80％までは約4.5時間で完了します。

スズキの電動スクーター「e-アドレス」

「毎日使うお客様であれば、大体2日に1回程度の充電で対応できるかと思います」と担当者は話しますが、バッテリーには安全性と耐久性に優れた「リン酸鉄系リチウムイオンバッテリー（LFP）」を採用。

その理由について、担当者は以下のように説明しています。

「LFPはエネルギー密度が低い分、安全性が高いのが特徴です。寿命も長く、長期間安心して使用できます。バッテリーや搭載されたコントローラーと連携し、温度や電圧を確認しながら常に最適な状態を保てるよう設計しています」。

また、e-アドレスはスズキの二輪車開発で培った基本性能「走る・曲がる・止まる」を重視して設計されており、ガソリン車と同じように意のままに操れるフィーリングを実現したといいます。

機能面では、駐車時に便利な「バックモード」を搭載。さらに、走行シーンや好みに応じて選べる3種類のモード（エコ／A／B）を用意しています。

そのほかにも、カラーTFTメーターを採用したほか、スマートフォンとの連携機能も装備。

「毎日使うスクーターとして、必要な機能はしっかりと揃えました」と担当者は話します。

e-アドレスは現在インドで生産され、同国で先行販売を開始したのち、順次日本や欧州、ASEAN各国へグローバルに展開予定です。

価格や発売時期は現時点で非公表ですが、スズキは“世界戦略車”として本モデルに大きな期待を寄せているようです。

静粛性、扱いやすさ、環境性能を兼ね備えたe-アドレスは、同社が掲げる“電動化時代の新しい日常の足”を象徴する存在といえます。

ガソリン車からEVへの転換期において、e-アドレスは誰もが気軽に使える電動スクーターの新たな基準を示すモデルとして注目されます。