◇フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ第3戦スケートカナダ第2日（2025年11月1日 サスカトゥーン）

女子フリーでは昨季の世界選手権銅メダルの千葉百音（20＝木下グループ）がショートプログラム（SP）に続きトップの144・94点をマークし、合計217・23点でGP初優勝を飾った。フリー、合計とも自己ベストを更新し、来年2月ミラノ・コルティナ五輪出場へ好発進した。第1戦を制した17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）は3位に入りシリーズ上位6人によるファイナル（12月、名古屋）進出を決めた。男子SPで友野一希（27＝第一住建グループ）は92・07点で2位につけた。

最終滑走のフリーを演じ切った千葉はしばらく余韻に浸り、何度も両拳を突き出した。ファイナルを含めて通算6度目のGPで初の頂点。来年2月に五輪の閉会式が開催されるイタリア・ベローナが舞台の「ロミオとジュリエット」でフリー、合計とも自己ベストを塗り替え「凄く自信につながる」と実感を込めた。

総合力の高さが際立った。SPに続き、全ジャンプを着氷する安定感抜群の滑り。わずかに回転不足と判定されるジャンプはあったが、スピン、ステップも当然のように最高難度のレベル4を獲得。表現力を評価する演技点でも全体トップの71・13点をマーク。「危ないジャンプもあった。それでも緊張した中でしっかり落ち着いて、今日のベストを出せたのがうれしかった」と振り返った。

モットーは「常に全力」。周囲も認める努力家だ。練習では一つのジャンプを5度連続で決めるまで繰り返す。「基本的なことを丁寧にやる」と感心する浜田美栄コーチが、頑張り過ぎを懸念して制止することもあるほどだ。そんな愚直な姿勢が実を結んだ。

23年に故郷の仙台市を離れて京都に拠点を移したスケーター。昨季の世界選手権で3位と表彰台に立ち、五輪のメダル候補としても名が挙がる。まずは今季GP初戦を制し、視界良好。第6戦フィンランディア杯へ向け、「反省点をあぶり出して改善していきたい」。慢心のなさが、さらなる成長につながる。

▽フィギュアスケート五輪への道 各3枠の男女は全日本選手権（12月、東京）優勝者が自動的に代表入り。2人目は全日本の2、3位、GPファイナルの日本勢上位2人、全日本終了時で国際スケート連盟公認シーズン最高得点上位3人から選ぶ。3人目は全日本終了時の世界ランキングや日本連盟独自の国際大会ポイント上位3人らを選考対象に加える。