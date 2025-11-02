【魚座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月3日〜11月9日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月27日〜11月2日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分を取り繕います』
｜総合運｜ ★★★☆☆
過去の自分との立場の違いが気になってしまいます。他の人の方が活躍しているように感じるでしょう。それでも気を使ってくれたり褒めてくれる人はいるようです。仕事や公の場ではがっつく態度を見せない方が印象は良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の印象を気にするので、不満も好意もあまり出さないようにしてしまいそうです。トラブルを減らせても相手に不満が溜まってしまうでしょう。シングルの方は、言葉が上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の良い部分を見せないように出し惜しみします。
｜時期｜
11月1日 答がわからない ／ 11月2日 手応え
｜ラッキーアイテム｜
木造の建物
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞