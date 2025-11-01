ÀîÅÄ¾²í¤¬¸µ°¦ÇÏ¤ÈºÆ²ñ¡ª¡Ö²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¡¡2019Ç¯²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÊ¨¤«¤»¤¿¼ÂÎÏÇÏ¤Îº£
2019Ç¯¤Î²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥ô¥§¥í¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀîÅÄ¾²í(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡JRAµ³¼ê¤ÎÀîÅÄ¾²í¤¬¡¢11·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2019Ç¯¤Î²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¸µ°¦ÇÏ¡¦¥ô¥§¥í¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅÄ¤Ï10·î30Æü¤Ë¡ÖÁ´ÆüËÜ³ØÀ¸ÇÏ½ÑÂç²ñ2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¼¸Ë¸©¤Î»°ÌÚ¥Û¡¼¥¹¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¤òË¬Ìä¡£¡ÖÇÏ¶È³¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¸å±¹¼Ë¤ÎÊý¤Ø¹Ô¤¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÂÎ°é²ñÇÏ½ÑÉô¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¥ô¥§¥í¥Ã¥¯¥¹¤ËºÆ²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥ô¥§¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ï½Å¾Þ¾¡Íø¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¡¢3ºÐ»þ¤Ï¼ã¶ðS¡¢¼ãÍÕS¤òÏ¢¾¡¡£»©·î¾Þ2Ãå¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼3Ãå¡¢µÆ²Ö¾Þ3Ãå¤È³èÌö¡£°È¾å¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÀîÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡Ê13Ãå¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¡£µþÅÔÉÜÆâ¤Ç¾èÇÏ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ë¡ÈÆþ³Ø¡É¡£ÂÎ°é²ñÇÏ½ÑÉô¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢3·î¤«¤é¶¥µ»Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÅÄ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¥ô¥§¥í¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÆ°²è¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¡¢Æü¡¹²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤Ãç´Ö¡¢ÎÉ¤ÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¤ª¤©¡ª¥ô¥§¥í¥Ã¥¯¥¹¡ª»©·î¾Þ¤Ç¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀîÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ê¤«¤Ê¤«¿·Á¯¤À¤«¤é¿´¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ô¥§¥í¥Ã¥¯¥¹¤¯¤óµÞ¤Ë¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤ÇÀîÅÄ¤µ¤ó¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡×¡Ö¾²í¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¡¢¥ô¥§¥í¥Ã¥¯¥¹¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£