エディオンの20%還元キャンペーンに参加したものの、「やらかしてしまいました。4万ポイントの損失ですよ」と語るのは、ポイ活YouTuberの鬼丸征也さん。今回自身のYouTube動画にて、視聴者から指摘もあった“大失敗談”を赤裸々に公開。「本来10月上旬に付与されるはずだった4万ポイントがついに付与されませんでした」と告白し、注目を集めている。



鬼丸さんが参加したのは、エディオンでVポイントまたはDポイントを使うと、利用したポイント数の20％が還元されるという定期開催の人気キャンペーン。今年も2月・5月・8月と実施され、現在も10月分が開催中だ。「このキャンペーンは利用するポイント額が購入金額の50％までというルールがあるため、実質最大10%還元」と注意ポイントを説明しつつ、過去に同様のキャンペーンでダイソン掃除機を購入した際には「ちゃんとポイントが還元された」と経験談も披露した。



ではなぜ今回は4万ポイントもの大きな損失が発生したのか。「今回僕が失敗したのは、エアコンの“工事費”も含めてDポイントを半分支払ってしまったこと」と明かし、「キャンペーンの注意書きに“工事費は対象外”と記載されているのに気付かず、その分までポイント払いしてしまった」と細かく経緯を説明。「しっかり明細を見直すべきでした。まさかそこが落とし穴とは…」と苦い表情を見せる。



加えて「店員さんにも、もし把握していたら“工事費は対象外ですよ”と一声かけてほしかった」と率直な思いも吐露。「この動画が全国のエディオンの店員さんの目に届いて、同じミスをするお客さんが減れば」と願いを込めている。



最後に鬼丸さんは「今回の注意喚起は今もまったく変わっていません。工事費やサポート料などはポイント還元対象外、50％超えのポイント払いもNGです。ネットショップも対象外なので、必ず明細と対象条件をチェックして！」と徹底した注意を呼びかけ、「僕の失敗談をぜひ活かし、賢くお得活動をしてほしいです」と動画を締めくくった。