ソフトバンクが一歩前に出た。日本シリーズ第３戦でソフトバンクは阪神に逆転勝ちし、対戦成績を２勝１敗とした。完全アウェーの甲子園で１点差試合をモノにした意味は大きい。

「よう勝った」

小久保裕紀監督も胸を撫で下ろした一戦だった。



６回裏、坂本誠志郎が放った飛球を好捕する今宮健太（右）とレフトの柳田悠岐 photo by Sankei Visual





【チームのピンチを救った"超美守"】

結果的に白星をつかんだが、逆に転んでもおかしくないゲームだった。４回以降はゲームセットまで、６イニング連続で得点圏に走者を背負った。

しかも、２失策に加えて捕手のパスボールもひとつ。いつ自滅しても不思議ではない展開だった。甲子園の独特の雰囲気がそうさせたのか、土のグラウンドが影響したのか、晩秋に差しかかる冷え込みのせいか。とにかくスコアブックを書く手が忙しいほど、塁上は賑わった。

それでも先発のリバン・モイネロが６回１失点でしのいで、自慢の必勝リレー"樹木トリオ"の藤井皓哉、松本裕樹、杉山一樹も耐えて、耐えて、耐えきった。

ミスは目立ったが、勝ちをたぐり寄せる守備があった。こんな展開だったからこそ、余計にビッグプレーが目を引いた。

６回裏だ。ソフトバンクは直前の攻撃で、柳町達に適時三塁打が飛び出して２対１と勝ち越しに成功していた。「点を取ったあとは取られるな」は鉄則である。

この回先頭の３番・森下翔太に対し、モイネロがこの日初めてのフォアボールを与えてしまい出塁を許した。つづく４番・佐藤輝明の４球目に、森下がノーマークのバッテリーの隙を突いて盗塁に成功。ここでソフトバンクは申告敬遠を選択し、無死一、二塁となった。

だが、ここからモイネロが踏ん張る。

このシリーズで抑え込んでいる大山悠輔をセンターフライに仕留めると、つづく代打のラモン・ヘルナンデスには一塁ダグアウト方向へ力のないフライを打たせた。捕手・海野隆司も一塁手・山川穂高も追いつけないと思われたその瞬間、マウンドからモイネロが猛然とダッシュし、見事にキャッチしてみせた。めったに見られない「投手ファウルフライ」である。

このプレーも大きかった。だが特筆したいのは、次のプレーである。

二死一、二塁で打者は坂本誠志郎。その５球目、内角高めのカットボールに詰まり、打球は力なく舞い上がった。しかし、内野の土のエリアを越え、外野の芝生へと向かっていく。スタンドの虎党たちが声を上げる。

「これは落ちるやろ！」

「行ったれ！」

その刹那、甲子園を埋めた4万1594人の目に飛び込んできたのは、背走しながらジャンプし、空中で見事にボールをつかみ捕ったショート・今宮健太の姿だった。

「最初は余裕で捕れるかなと思ったんですけど、打球がふわふわふわふわと伸びていく感じだった。最後はなんとかグラブに収まってくれてよかった」

ショートフライで3アウトチェンジ。まさに"スーパー美守"でチームを救ってみせた。

【11年前に甲子園で披露した超絶プレー】

そのプレーに、11年前の記憶が蘇った。ゴールデングラブ賞５度を誇る名手がこれまでに見せてきた数々の超絶プレーのなかでも、これこそが最高峰と言えるものがある。

2014年６月８日、甲子園で行なわれた阪神との交流戦。その日もショートを守っていた今宮のもとへ、阪神・上本博紀の打球が飛んだ。ショートとレフトの間に落ちそうな小フライ。今宮は打球から目を離さず、内野の土のエリアから５、６歩ステップを刻みながら背走。

そして最後は、まるで背面跳びのように体を反らせ、空中で体をひねりながら左手を懸命に伸ばしてボールをつかみにいった。だが無理な体勢だったため、グラブには一度収まりながらもボールはこぼれ落ちた。

それでも次の瞬間、空中にいた今宮は、前のめりになりながらも左肩を反対方向へねじり直し、もう一度グラブを差し出しキャッチ。そのまま地面に叩きつけられるように倒れ込んだが、今度はボールを離さなかった。審判の「アウト」のコールに、甲子園の虎党は一瞬静まり返った。しかし、状況を理解すると、敵ながらアッパレとばかりにスタンド中から大きな拍手と歓声が沸き起こった。

まさに神業。だが今宮は、そのプレーを自嘲気味に振り返っている。

「周りはファインプレーだと褒めてくれましたが、一発で捕っておけばよかったという話。そうすれば、顔を打つこともユニフォームが破れることもなかったので」

受け身をとる余裕がなかったため、今宮は外野芝生に顔面を強打。その衝撃の強さは、首元から両鎖骨へと裂けるように破れたユニフォームが物語っていた。

あれから11年。34歳となった今も、今宮はソフトバンクのショートとしてグラウンドに立ち続けている。ただ今季は、左ふくらはぎ痛を2度も発症し、さらに死球による離脱も重なるなど、故障に苦しんだシーズンだった。

「トレーニングの方法なども、もう一度見直さないといけないですね」

離脱の間、川瀬晃や野村勇といった中堅選手たちが台頭。チーム内での競争も激しさを増した。そんな今宮が今シリーズでスタメンに名を連ねたのは、この第３戦が初めてだった。

世の中は諸行無常。だけど今宮はまだまだ元気だ。

そして今宮といえば「甲子園の申し子」だ。明豊高校時代からスターとして名を馳せた。この球場はやはり今宮を輝かせてくれる。第４、５戦でも目が離せないキーマンとなりそうだ。