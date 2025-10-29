チャンネル登録者数22万超のYouTuber「チャンネル隊長」が、2025年10月26日にYouTubeを更新。運営するたいちょーさん（34）が再婚したことを報告した。

出会いはマッチングアプリ「僕の一目惚れ」

「チャンネル隊長」は夫婦YouTuberとして活動していたが、25年2月、たいちょーさんが一人で離婚を報告。「インフルエンサーとしての生活と夫婦という生活、これのバランスがうまく取れなかった」「どちらも一度辞めて普通の人として暮らしたい」として、元妻から離婚を切り出されたと、涙ながらに語っていた。

チャンネルにはその後、「ウクライナと日本のハーフ」という、狐火さん（24）がアシスタントとして出演し始めた。8月に公開した動画では、たいちょーさんが狐火さんについて、マッチングアプリで知り合ったことや「僕の一目惚れ」だったことを明かし、正式に交際をスタートしたことを報告していた。

9月には、カップルチャンネル「狐火さんち」をスタートした。

そして10月26日になり、「チャンネル隊長」で、「大切なご報告です。」と題した動画を公開。二人並んで「たいちょーと狐火は入籍します」と発表した。

たいちょーさんは2月に離婚を報告したばかり。本人も「早くない？ とか、多分めちゃくちゃ言われると思う。絶対来ると思う」「俺も思うしね。だから言われても文句は言わない。おっしゃる通りです。早いです」と笑った。

「めでたく子供を授かったら、家族系チャンネルも」

今後は、「チャンネル隊長」も続けつつ、「ほぼ『狐火さんち』のたいちょーみたいな感じで動きます」という。さらに将来の話として、「もし、めでたく子供を授かったら、家族系チャンネルも」と、夢をふくらませた。

たいちょーさんは最後にこう語った。

「一から、もう一回自分の人生見つめ直して、頑張っていきたいなと思います。新たなパートナーとともに、楽しく生きていきたいと思います。健康に楽しく生きていきたいと思います。もう贅沢は言いません。それだけです」

コメント欄には「めっちゃ展開はやい！！ びっくりしましたがおめでとうございます 2人に幸あれ」「おめでとうございます！ 隊長と狐火さんが幸せなのがなにより！」「たいちょー！ おめでとうございます！ 狐火さんを大切にしてあげてくださいね！ 2人が幸せになる事を願ってます！」「たいちょうさん、狐火さん、おめでとうございます。ご縁ですので早い遅いは関係ないと思います。お互いを尊重しながら楽しく良い家庭を築いてくださいね」などと書き込まれている。