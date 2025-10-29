２８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１６１ドル高で最高値更新 エヌビディア急伸 ２８日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１６１ドル高で最高値更新 エヌビディア急伸

２８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１６１．７８ドル高の４万７７０６．３７ドルと４日続伸し、連日で最高値を更新した。決算発表を控える大手ハイテク株の一角が買われ、全体相場をけん引した。このうちエヌビディア＜NVDA＞は米エネルギー省向けのスーパーコンピューター構築計画などの発表を受けて株価は急伸し、上場来高値を更新。時価総額は５兆ドルに迫った。



ＪＰモルガン・チェース＜JPM＞やユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞がしっかり。ＵＰＳ＜UPS＞やウェイフェア＜W＞、カメコ＜CCJ＞が急伸した。一方、ナイキ＜NKE＞やウォルマート＜WMT＞、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞が冴えない展開。ロイヤル・カリビアン・クルーズ＜RCL＞やイオンＱ＜IONQ＞が売られた。



ナスダック総合株価指数は１９０．０３ポイント高の２万３８２７．４９と４日続伸し、最高値を連日で更新した。マイクロソフト＜MSFT＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞、テスラ＜TSLA＞が堅調。ブロードコム＜AVGO＞やインテル＜INTC＞、ペイパル・ホールディングス＜PYPL＞が値を上げ、コンフルエント＜CFLT＞が大幅高となった。一方、アルファベット＜GOOG＞が軟調。ギャラクシー・デジタル＜GLXY＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS