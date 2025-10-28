２８日に放送されたテレビ朝日系「プラチナファミリー」では、大ヒットアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の劇中曲をほぼ作曲した音楽プロデューサーがパリの邸宅を公開。高嶋ちさ子もその大きさに驚きの声を上げた。

この日はパリのロケが行われ、高嶋が豪邸を訪問。巨大な鉄扉がある石造りのマンションで、中から出て来たのは作曲家で音楽プロデューサーの鷺巣詩郎氏。松本伊代の「センチメンタル・ジャーニー」や、小泉今日子の「なんてったってアイドル」を編曲、「エヴァンゲリオン」の劇中曲をほぼ作曲した人物だ。

早速、気になる印税の話となるが「３カ月ごとに違うので」と言うも「３カ月に一度だと、やっぱり何千万。８桁が目の前にあると、人間、踊れますよ」とサラリと言ってのけた。

このマンションは、ルイ１６世時代の財務大臣が住んでいた邸宅だといい、築２６０年という代物。２階建て地下室付きの９ＬＤＫで建物面積は約２２０平方メートル。価格は２億６０００万円で改装に５０００万円かかっているという。

鷺巣氏は、他にもフランスに５件、東京に３件、イギリスに１件と９件もの家を所有しているという。この邸宅とは別のパリのマンションは、１億５０００万円で「バンクシーが扉に絵を描いた」というものだが、扉ごと盗まれてしまったという。

さらに別の物件はエッフェル塔のすぐそば。アールヌーボーの聖地と呼ばれており、パリ建築の宝石と呼ばれるマンション。築１２７年で、ここは約２億７０００万円。高嶋は「次回は是非別荘に行かせていただければ」とお願いしていた。