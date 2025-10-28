価格上昇が止まりません。金の高騰で、今や金沢の代名詞ともなった「金箔」。金箔製造にも影響が出ています。

金の価格を発表している田中貴金属工業によりますと、金の1gあたりの店頭小売価格は右肩上がりで最高値を更新し続けています。

2025年はさらに上昇。10月に入って急激な上げ幅となり10月21日には2万3370円と過去最高。

この5年ほどで4倍以上となっています。これにより、金箔の産地である金沢のメーカーにも影響が広がっています。

老舗の業者「価格変動激しく価格変更が追い付かない」

金沢の伝統工芸のひとつ、「金箔」。金を1万分の1ミリの薄さに引き伸ばし作り上げます。

1898年創業の金沢市の「今井金箔」では近年の金価格の変動が激しく商品の価格変更が追いつかないと話します。

今井金箔・今井由佳さん「弊社の売上のメインがこういった金箔大体9割ぐらいはそういったもの卸すのが売上のほとんど」「これだけ価格変動が激しいので価格を変えるのに大変、人気のもの、お土産はまだ値段上げられてない」

このような工夫もしているといいます。

今井金箔・今井由佳さん「毎日一応金の価格変動は確認していてなるべく安いタイミングで抑えられるように社内でもしているけど、平均的に買っていかないと急激に上がった時にも購入しなければいけない可能性もあるので」

金箔生産減少には、仏壇の需要が減少したことも影響

石川県箔商工業共同組合によりますと、金箔の生産数量は年々減り、1983年のピーク時に240社あった販売や生産を手がける企業は現在65社にまで減少。

背景には生活様式の変化による金を使った「仏壇」の需要減少があるといいます。

今井金箔・今井由佳さん「仏壇だったり仏具のお客さんに関しても金箔の注文数は年々減少しているような状態になっている」

さらに、価格高騰で材料を置き換える動きもみられると今井さんは危惧します。

今井金箔・今井由佳さん「仏壇の金箔の張り直しをするが、張り直しの時に金箔を大量に使うのでその時に別の材料で直すといった判断をされる事業者もいる」

金沢 観光 名物の金箔ソフトも11月から 値上げ

影響は意外なところにも。

渡邉百音フィールドキャスター「甘いソフトクリームに豪華な金箔テンション上がりますねこの金沢名物金箔ソフトも来月から値段が上がります」

今井金箔では観光客に人気の金箔ソフトも来月1日から600円から700円に値上げすることを決めました。

ソフトクリームには少し肌寒い気温となりましたが、店頭には金箔ソフトを求める外国人観光客の姿が。

台湾からの観光客「おいしい。初めて金沢に来て初めて金箔ソフトを食べる。とてもクリーミーでスペシャル」

手ごろな価格で手が入る金箔などを使った商品の売り上げ↑

観光客からは「金を使ったものを持っておきたい」と、手ごろな価格で手に入る金箔などを使った商品の売上が伸びているということです。

高騰が止まらない金市場ですが、企業は新たな視点での商品開発にもつながると期待を寄せています。

今井金箔・今井由佳さん「一般の方の金の関心というのがすごく高まってきているなのでそういった面でお店にご来店いただいているお客さんも増えてきている。そういったもの（金箔を使ったもの）を持ちたい方も増えてくると思うのでそういった層の方に答えられるようなサービスや商品を展開していきたい」

今井さんは「価格が上がっても金箔文化に価値を見出してくれているこういったインバウンドや観光客向けに金箔を使った食品や化粧品など新たなニーズを展開していきたい」と話していました。