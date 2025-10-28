スパーズの新人ディラン・ハーパーがウィギンズを抜いてNBA史上最年少記録を更新

10月27日（現地時間26日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズはホーム開幕戦を迎え、フロストバンク・センターでブルックリン・ネッツ相手に118－107で勝利し、開幕から無傷の3連勝とした。

スパーズではビクター・ウェンバンヤマが31得点14リバウンド4アシスト3スティール6ブロック、ケルドン・ジョンソンが19得点6リバウンド、デビン・バセルが16得点、ステフォン・キャッスルとジュリアン・シャンペニーがそれぞれ13得点を記録した。

さらに、今年のドラフト全体2位指名でスパーズ入りしたディラン・ハーパーが、ベンチスタートで3戦連続の2ケタ得点。しかもネッツ戦ではフィールドゴール成功率72.7パーセント（8／11）の計20得点に6リバウンド8アシスト2スティール、ターンオーバー皆無の大活躍。

198センチ99キロのハーパー（19歳と238日）は、NBAの公式戦で20得点、5リバウンド、5アシストに0ターンオーバーを記録した史上最年少の選手に。2015年にアンドリュー・ウィギンズ（現マイアミ・ヒート）が残した19歳と320日を抜いた。

なお、スパーズは翌28日にトロント・ラプターズ戦へ臨み、一度もリードを許さずに121－103で勝利して開幕4連勝。ウェンバンヤマが24得点15リバウンド4アシスト、キャッスルが22得点5リバウンド4アシスト、ハリソン・バーンズが18得点5アシスト、バセルが15得点5アシスト2スティール、ハーパーが11得点6リバウンド6アシストを残している。

【動画】ネッツ戦で活躍したハーパーのハイライト





