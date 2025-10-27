連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡

第８回 町田樹 前編（全２回）

2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。

第８回は、2014年ソチ五輪に出場した町田樹の軌跡を振り返る。前編は、国内の強力なライバルたちと切磋琢磨し、初の五輪代表を決めるまでの道のりについて。

2013年全日本選手権２位でソチ五輪の切符を手にした町田樹 photo by Kyodo News





【日本トップへ迫りきれない苦悩の日々】

2006−2007シーズンの全日本ジュニア選手権で優勝し、シニアカテゴリーへ移行した2009−2010シーズンには全日本選手権４位、四大陸選手権２位の成績を収めた町田樹。

翌2010−2011シーズンでは、ネーベルホルン杯のフリーで初めて４回転トーループを決めてシニア国際大会初優勝を果たす。初参戦のGPシリーズには２戦に出場したが、中国大会５位、ロシア大会11位。全日本選手権も６位と振るわなかった。それでも、最終戦のトリグラフトロフィーで非公認ながら236.65点を出して優勝。レベルアップのきっかけをつかんだ。

その翌シーズンは、大学を休学しアメリカに拠点を移してアンソニー・リュウコーチに師事する。だが、初出場のNHK杯はフリーでジャンプのミスを多発して総合７位。全日本選手権では、高橋大輔と小塚崇彦、羽生結弦らがいるなかでショートプログラム（SP）を３位発進するも、４回転ジャンプを控えたフリーで順位を落として総合４位に終わった。

２季ぶりに出場した四大陸選手権では、SPで自己ベストを更新する82.37点を出しながらも、フリーで崩れて総合７位。国内トップ勢に迫ることはできなかった。

なかなか乗り越えられない厚い壁があった。2012−2013を迎える直前、町田は前シーズンについて、「技術はうまくなりましたが、自分が納得いく試合は１〜２試合しかない悔しいシーズンでした」と振り返っていた。

【４回転ジャンプの時代でも表現力を追求】

当時の不調の要因は、４回転トーループが不安定だったこと。拠点としたアメリカのアイスキャッスルは標高1500ｍと高い。高地では簡単に跳べていても、平地では体が重く感じて跳べないというギャップに苦しんでいたのだ。

さらにプログラムの振り付けは、フリーの『ドン・キホーテ』をステファン・ランビエール氏に依頼し新しい表現に挑戦したが、細やかな筋肉の使い方や動きをするなかで難しさを感じ、結果を出せなかった。

だが、自身が尊敬するランビエール氏の振り付けを経験したことが、町田を成長させた。

「ステファンはジャンプもスピンもすごいですが、それ以上に表現力に魅せられました。僕はこれまでけっこう力強い表現が多かったけれど、彼のおかげでしなやかさやきれいな滑り、音の取り方、体の動かし方をすごく学びました」

アイスキャッスル２年目には環境や練習方法にも慣れ、４回転ジャンプのイメージも固まってきた。SPはランビエール氏振り付けの『F・U・Y・A』、フリーは初めて組む元バレエダンサーのフィリップ・ミルズ氏による振り付けの『火の鳥』で新シーズンへ挑んだ。

「４回転ジャンプは大きな得点源だから、もちろんこれから先は絶対に必要だと思います。でも最近は、ジャンプに意識が偏りすぎて表現を置き去りにしている風潮もあると感じています。表現力を軽く扱うようなことはなく、同じ密度で４回転も入れなければいけない時代になってほしいと思うので、すごく大変だと思うけれど、僕はそこを追求したい」

そして、ソチ五輪へ向けても、国内に強力なライバルたちがそろっている状況を踏まえて、こう話していた。

「上の選手たちは表現やジャンプの技術だけでなく、試合での緊張のコントロールもすごくうまい。僕はまだ何ひとつ追いついていないと思うから本当にコツコツといきたい。まずは本当の意味で、彼らの真のライバルになれたらいいなと思います」

【技術アップも不安を残した五輪プレシーズン】

ソチ五輪プレシーズンは、初戦のオンドレイネペラトロフィー優勝でスタートすると、GPシリーズ初戦のスケートアメリカでも合計229.95点を記録し、小塚と羽生に次ぐ３位。GPシリーズ初の表彰台に立った。さらに次の中国大会では、フリーでSP１位の高橋を逆転し、合計236.92点まで伸ばしてGPシリーズ初優勝を果たした。

しかし、そこからは失速。初出場のGPファイナルのSPは他の５選手が４回転を入れて劣勢のなかで、冒頭のトリプルアクセルを転倒し６位発進。町田は、「今季はジャンプスキルには納得していましたが、６分間練習でタイミングが悪くなって不安要素が出てしまい、それを解消することができませんでした」と唇を噛んだ。

フリーでも悪い流れを覆すことはできなかった。２本目の４回転トーループで転倒しただけではなく、後半のトリプルアクセルと３回転フリップがともにシングルに、ループも2回転になるなどミスを連発した。その合計は198.63点の６位。５位の小塚にも大きく離される結果だった。「自分のペースで演技することができなかった」と、トップレベルの大会の難しさを如実に思い知らされた。

惨敗となった初挑戦のGPファイナル。その２週後の全日本選手権でもSP、フリーともミスをして合計206.17点で９位に終わった。

「体はきついなかでトライしたつもりなので、失敗はしたけれど後悔はしていません。コーチにも『逃げずに100％で跳んで転んだだけだから次につながる』と言ってもらった。GPシリーズでもいい成績を残せたので、自分の能力は上がっていて、それをシーズン通して発揮する体力が必要。技術はいいけれど体の問題なので、そこを埋めていきたいです」

【20年間の競技人生で勝負した全日本】

町田は前シーズンの反省を生かし、ソチ五輪シーズンには練習拠点を大阪に移し体幹トレーニングも強化した。すると、一気に覚醒したような滑りを見せるようになった。

初戦を８月上旬と早い始動としたソチ五輪シーズン。GPシリーズ初戦のスケートアメリカは、冒頭に４回転トーループ＋３回転トーループを入れた構成のSPをノーミスで滑り、自身初の90点台となる91.18点で首位発進。フリーでも４回転トーループを２本入れる構成に挑み、細かいミスはありながらも174.20点を出し、自己ベストを30点近く上回る265.38点という合計点で圧勝した。

そしてGPシリーズ２戦目のロシア大会も、SP２位発進からフリーで逆転して257.00点で優勝。高いレベルでGP連勝を果たした。

ランキング２位での出場だったGPファイナルのSPは、ジャンプのミスがあり６位発進。惨敗した前年大会が頭をよぎるような結果になったが、フリーでは前半の４回転トーループ２本を確実に跳ぶほぼノーミスの滑りで170.37点をマーク。合計236.03点で総合４位と盛り返し、精神面での成長も見せた。

迎えた勝負の全日本選手権。SPを前にして「ロシア大会以降、練習も含めノーミスをしたことがないのですごく不安でした」と町田。しかもその際の町田は、大西勝敬コーチが「今季は８月から７戦目なので（町田は）かなり疲れている。先々週は全身がむくんで倒れ、病院では極度の疲労だと言われた。そうなるくらいに練習もしていました」と、心配するほどの状況だった。

しかし、町田は「五輪を狙うならチャンスは今シーズン限り。20年間そのためにやってきたから、ここで逃げ腰になったら絶対に後悔する」との思いがあった。

その強い気持ちがノーミスの演技につながり、羽生に次ぐ２位発進。「ミスが許されない大舞台であれだけの演技ができたのはとてもうれしいです。ふだんは自分のことを好きではないですが、今日は好きになりたいです」と、納得の表情を見せた。

だが３位の小塚とは僅差で油断できない状況にあった。翌日のフリーへ向けて町田は、「GPファイナル優勝の羽生くん以外はまだ誰もソチの光は見えていないし、（自らも）まだ崖っぷち。自分の手でソチ五輪の切符を獲るという強い意志を持ってやりたいです。（フリーの）『火の鳥』を新たな気持ちで演じるべき。明日は新しい町田樹をつくって舞台に立ちたいと思います」と話した。

そのフリーは、先に演技を終えた羽生がダントツの暫定１位に立ち、織田信成と高橋が続く状況。そんななかで町田は、冷静な滑りをした。

最初の４回転トーループが少しつんのめる着氷になると、無理をせずに２本目の４回転では２回転をつけて連続ジャンプにした。以降はスピードに乗った力強い滑りを続け、ステップシークエンスのあと、柔らかな曲調をしなやかな身体の動きで前半とはメリハリをつける。終盤のコレオシークエンスでつまずくシーンがあったものの、大きなミスなく終えて安堵の表情を見せた。

「本番前は体調がすごく崩れて最悪のコンディションだった。でも、ここで後悔するようなら僕の人生のすべてに関わると思い、自分だけには勝つという気持ちで割りきりました」

結果は、非公認ながら自己ベストを大きく超える合計277.04点での２位。悲願の五輪代表の座を手にし、町田はこう語った。

「僕にとって競技人生最大の全日本でした。前年の全日本からもう一度、基礎の基礎から１年間で歩み直すような作業もしました。それまでの20年間の競技人生を凝縮したようなシーズンだったと思います」

後編につづく

＜プロフィール＞

町田樹 まちだ・たつき／1990年、神奈川県生まれ、広島県育ち。2006年全日本ジュニア選手権で優勝し、シニア移行後は2012年GPシリーズ・中国大会で優勝。GPシリーズ・スケートアメリカでは2013年、2014年と連覇を果たす。2013年全日本選手権で２位となり、2014年ソチ五輪に出場（５位入賞）。2014年世界選手権でも2位になるなど数々の大会で好成績を収める。2014年に競技活動を引退。2015年に関西大学を卒業し、同年、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程へ進学。2020年3月に博士後期課程修了、博士（スポーツ科学）を取得。2024年から、國學院大学人間開発学部健康体育学科准教授に。