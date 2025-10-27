【TXT】“5大ドームツアー”をサプライズ発表！日本のMOAへ愛を届けた発売記念イベントをレポ♡

2025年10月22日（水）、日本3rdアルバム『Starkissed』をリリースした5人組ボーイグループ「TOMORROW X TOGETHER」が、リリース当日に発売記念イベントを開催しました。会場や配信にて多くのファンが見守るなか、東京ドームと京セラドームでの追加公演も発表したこのイベント。ぜひ最後までチェックしてみてください♡

約1年ぶりのショーケースを開催！

2025年8月より自身4度目となるワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』を開催中のTOMORROW X TOGETHERが、2025年10月22日（水）に日本3rdアルバム『Starkissed』でカムバック！ 今作では、「幸せだった安全地帯（Santuary）を離れ、現実に向きあい、自らの力で生きていこうとする少年たちの姿」が描かれています。 今回は、リリーズ当日に行われた発売記念イベントの様子をお届けします♡ Republic Records

メンバーが考えるアルバムや収録曲の魅力は？

イベントでは、『Where Do You Go?』『Beautiful Strangers [Japanese Ver.]』『星の詩 [Japanese Ver.]』『Can‘t Stop』の4曲をパフォーマンス。 『星の詩 [Japanese Ver.]』では、夜空のもとでMOA（ファンダム名、読み：モア）の皆さんの持つペンライトがまるで星のように輝きました。これにはメンバーも、「すご〜い！」「びっくりした」「綺麗だった」と感動した様子を見せます。 Republic Records さらに、アルバムやそれぞれの曲の魅力について、メンバーが日本語で語りました。 本日10月22日は日本3rdアルバム『Starkissed』の発売日！今作はどんなアルバムですか？ SOOBIN「まず、タイトルの『Starkissed』には、“強く輝く星を、長い間眺めたい少年たち”という思いが込められています。そして、オリジナルの楽曲が3曲も収録されています！」 1曲目に披露した『Where Do You Go?』について教えてください。 HUENINGKAI「アップテンポでアニメの主題歌のような雰囲気があって、個人的にも好きな曲です。胸がいっぱいになるような、エモーショナルな曲になっています」 BEOMGYU「僕もお気に入りの曲なのですが、希望に満ちていて、『君はできる』というポジティブな応援メッセージが込められています。（日本語で）MOAちゃんは、できる！！」 残り2曲の日本オリジナル曲のポイントは？ YEONJUN「タイトル曲の『Can't Stop』は、“君の名前を呼び続ける”ということを歌った、僕たちらしいパワフルで繊細な曲です。 また、HYDEさんが提供してくださった『SSS（Sending Secret Signals）』も収録されています。危うい魅力のある曲です」

日本ドームツアーの追加公演を発表！

イベントの中盤になると、メンバーからこんなお知らせが...！ SOOBIN「11月から僕たちの日本ドームツアーが始まりますが、“日本5大ドームツアー”になります！」 年内に行われる埼玉、愛知、福岡での公演に加えて、1月に東京ドーム、2月に京セラドームでの追加公演が行われることがサプライズ発表されました。 重大発表に、会場のMOAからはこの日1番の大歓声が。 TAEHYUN「これは全てMOAの皆さんのおかげです。もちろん僕はあらかじめ知っていましたが、MOAの皆さんが喜んでくださる姿を見たら、本当にうれしくて涙が出そうになりました」 HUENINGKAI「正直、僕も発表する前はとても緊張していました。今回、5大ドームをまわることができるので、皆さんをがっかりさせることのないように頑張りたいと思います」 Check! 追加公演の日程・会場はこちら♪ 【東京】 東京ドーム 2026年1月21日（水）開場16:00／開演18:002026年1月22日（木）開場16:00／開演18:00 2026年1月21日（水）開場16:00／開演18:002026年1月22日（木）開場16:00／開演18:00 【大阪】京セラドーム大阪 2026年2月7日（土）開場15:00／開演17:002026年2月8日（日）開場14:30／開演16:30 2026年2月7日（土）開場15:00／開演17:002026年2月8日（日）開場14:30／開演16:30 抽選受付の詳細をCHECK

イベント最後に伝えたMOAへの感謝と愛

イベントの最後にはメンバーひとりひとりが改めてご挨拶。 気持ちのこもったメッセージを全文でお届けします。 SOOBIN「（日本語で）雨も降って寒いのに来てくれてありがとうございます！頑張ります！」 HUENINGKAI「まずは、今日来てくださって、本当にありがとうございます。今日、3rd albumがリリースされました。これからがスタートです。 これからも、僕たちの行く先をしっかりと見守っていてくださいね。頑張ります！」 BEOMGYU「今回のアルバムは、MOAの皆さんがおくってくださる大きな愛情に応えるために作ったアルバムです。 リリースと同時にこんなに大きな愛情をいただけて本当にうれしいです。ありがとうございます。 また、皆さんとより近くでお会いできるように、僕たちも努力したいと思います。（日本語で）いつもありがとうございます」 YEONJUN「まずは、今日こうして足を運んでくださり、そして、寒くて雨の降るなか僕たちを待っていてくださり、本当にありがとうございます。 短い時間ではありましたが、MOAの皆さんにお会いできてとても幸せです。 僕たちのこれからの活動も、MOAの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせればと思います。愛しています」 TAEHYUN「実は、今回のアルバムは、当初はシングルで出すという話もありました。ですが、MOAの皆さんが本当にたくさんの愛情を僕たちに注いでくださっているので、オリジナル曲を入れて、3枚目のアルバムとして出すことになりました。 MOAの皆さんが喜んでくださって本当にうれしいです。（日本語で）今日は来てくださってありがとうございます！愛してる〜♡」

日本3rdアルバム『Starkissed』商品概要

【発売日】

2025年10月22日（火） 【商品形態】 初回限定盤A、B（3,850円・税込）初回限定フォトカード盤（CD＋フォトカード、3,630円・税込）初回限定メンバーソロジャケット盤（全5種、各2,970円・税込）通常盤・初回プレス（2,970円・税込） Republic Records TRACK LIST 初回限定盤A、B（3,850円・税込）初回限定フォトカード盤（CD＋フォトカード、3,630円・税込）初回限定メンバーソロジャケット盤（全5種、各2,970円・税込）通常盤・初回プレス（2,970円・税込） 01. Intro : SPARK

02. Can't Stop

03. Beautiful Strangers [Japanese Ver.]

04. Where Do You Go?

05. Deja Vu [Japanese Ver.]

06. ひとつの誓い (We'll Never Change)

07. SSS (Sending Secret Signals)

08. きっとずっと (Kitto Zutto)

09. Step by Step

10. Rise

11. 星の詩 [Japanese Ver.]

12. Outro : GLOW

