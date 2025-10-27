毎日喧嘩ばかりの２歳差兄弟…ストレスを感じる母の心を震わせた息子たちの言動

2人の男の子のママで、子どもたちの成長日記を漫画化し、Instagram（＠shirasu_noodles）やブログで公開している漫画家・イラストレーターのつぐみ屋さん。仕事、家事、育児と慌ただしい日々のなかで起きた出来事をクスッと笑える漫画に描いています。今回は、2歳差の兄弟の仲について。2歳差の子どもを育てる「2歳差育児」は、2人の子どもの歳が近いからこその利点や困ったことなどがあります。つぐみ屋さんの子どもたちは、寝る時間がほぼ一緒だったり、興味のあるものが似ていたりするため、親として助かる部分があるのですが、ちょっとしたことで1日に何度も喧嘩が……。その日常につぐみ屋さんはストレスを感じてしまうことがあるそうですが、ある日胸がいっぱいになる出来事があったと言います。

毎日、3秒に1回は兄弟喧嘩をしている

こんにちは！ 今回は2歳違いの息子たち、4歳の兄・アオちゃんと2歳の弟・しーちゃんの兄弟愛を感じたエピソードをご紹介したいと思います。

どこのきょうだいも同じかと思いますが、うちの子たちは毎日喧嘩が絶えません。3秒に1回は喧嘩をしているといっても過言ではない程、家にいるときはほとんど喧嘩をしています（笑）。

喧嘩の原因は、大人からすると取るに足らないことばかりですが、本人たちはいたって真剣です。例えば、「アオちゃんがしーちゃんの使いたかったコップでミルクを飲んだ」や、「私の隣にアオちゃんが寝ていたのに、しーちゃんが割り込んできた」などです。

特に2歳のしーちゃんはイヤイヤ期真っ盛りで、些細なことでも怒って大泣きしてしまいます。アオちゃんはそれをわかっていて、わざとちょっかいを出してからかったりします。そして、アオちゃんが大人しくしているときは、しーちゃんがちょっかいを出して怒らせることも……。

そんな2人の喧嘩のやりとりを見ていると「アオちゃんバツ！しーちゃんマルなの！」「ちがう！しーちゃんバツ！」「えーん（号泣）」という具合に、それぞれ少ない語彙力で頑張って言い返したりしています。

喧嘩が始まると、最初は私が仲裁に入っていたのですが、逆にヒートアップしてしまうので、最近は少し距離を置いてから、落ち着くように促しています。おもちゃの取り合いをしているときであれば、「どうやったら2人で仲良く使えるか考えてみたら？」という風に声をかけたり。最近ごく稀にですが、その声かけで落ち着くことがあります（大体失敗するのですが……）。

そんな2人に、ある日ほほえましい瞬間が訪れ、母は感激したのでした。今回はそのお話をご紹介します。

実はお兄ちゃん子の弟なのに…

弟のしーちゃんは普段からパパやママなど他の家族のことを常に気にしているタイプで、兄のアオちゃんの姿も見えなくなると、途端にそわそわします。何か面白いものを見つけたときはアオちゃんにすぐに教えに行ったりもして、家にいると喧嘩ばかりですが、実はお兄ちゃん子なのです。

例えば、スーパーに買い物に行くと、欲しいものをカゴに入れてくるのですが、自分のものだけでなく、2人分入れてきます。アオちゃんはジュースやゼリーなどはブドウ味が好きなので、そういう細かいこともしーちゃんはしっかり覚えていてブドウ味を選んで持ってきます。

また、しーちゃんはアオちゃんと一緒に遊ぶのが大好きで、常にアオちゃんのことを意識しているようです（だから喧嘩になることが多いのかな？と思ったり）。

なので、アオちゃんが保育園の発表会の日に舞台袖に連れて行かれて姿が見えなくなったとき、しーちゃんは涙を流して心配していました。先生たちに連れていかれたアオちゃんの姿が見えなくなったことに加えて、無理やり連れ去られたように見えたのかもしれません。

ですが、壇上にアオちゃんの姿が見えたときは、ほっとして嬉しそうにしていて、アオちゃんも満面の笑みで手を振り返してくれました。いつもこうなら平和なのにな……と母は思い、発表会が終わってからも仲睦まじくしてほしいと願うばかりでした。

発表会後のアオちゃんは同じクラスの子たちと遊ぶのに忙しく、しーちゃんはそれを見ているだけ。そして家に帰ると早速いつも通り喧嘩を始めていました。現実はそんなに甘くなかったです（苦笑）。

我が子ながら仲がいいのか悪いのか分からない……そしてこの関係性はいつまで続くのか……と遠い目になりましたが、基本的にはお互いを思い合って仲が良い（はず）。きょうだいとは不思議な関係だなぁとつくづく思う日々です。

