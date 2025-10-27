【マリークワント】アリス イン ワンダーランドがテーマの70周年限定アイテム登場♪

マリークワントがブランド誕生70周年を記念し、「アリス イン ワンダーランド」デザインの限定コスメコレクションを発売します。物語に登場するキャラクターや世界観をマリークワントらしいユーモアとカラーで表現した夢のようなラインナップ♡メイクアップ セットやハンドケアセット、オイルインミストなど、毎日のケアをワクワクで包み込む特別なアイテムが揃います。

マリークワント×アリス イン ワンダーランドの世界へ

今回の限定コレクションは、誰もが知る不思議の国の世界観をマリークワントデザインで再解釈したスペシャルシリーズ。

ブック型ボックスやダイカットポーチなど、遊び心と実用性を兼ね備えたデザインが魅力です。

ラインナップは「メイクアップ セット」「エッセンシャルズ ハンド ケア セット」「ミスティー ジェット L-05」の全3種。不思議の国を旅するようなワクワク感を楽しめます♪

個性あふれる3つの限定アイテムをチェック♡

【メイクアップ セット】

価格：13,200円（税込）

8色のアイシャドウパレット、キュリアスピンクのリップグロス、白うさぎのダイカットポーチがブック型ボックスにセット。幻想的な偏光パールや遊び心あふれるカラーが魅力です。

【エッセンシャルズ ハンド ケア セット】

価格：5,280円（税込）

2種のハンドクリーム（紅茶をイメージしたワンダーティーパーティーの香り、花々の香りが広がるワンダーフローラルミックス）と、アリスモチーフのミニタオル入り。ギフトにもぴったり。

【ミスティー ジェット L-05】

価格：5,500円（税込）

ナノサイズの美容オイル※2を配合した人気のオイルインミスト。静かな川辺の野原を思わせるワンダーグリーンの香りが心地よく、メイクの上からも使えるミストタイプ化粧水です。

※1：乾燥のこと

※2：アルガニアスピノサ核油（保湿成分）

夢見る心をいつまでも♡限定コレクションで自分らしく

70周年を迎えたマリークワントが贈る「アリス イン ワンダーランド」デザイン コレクションは、ブランドの遊び心と創造性が詰まった特別なシリーズです。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡オンラインショップでは10月30日（木）より商品ページが公開、11月6日（木）から発売開始。

日常に小さな“ワンダー”を添えるアイテムで、心ときめく毎日を楽しんで♪