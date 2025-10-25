静岡で年金23万円の慎ましい暮らしを送る海野陽子さん（70歳・仮名）と夫。都内に暮らす長男一家から届くハロウィンやクリスマスの写真に、心のどこかでプレッシャーを感じています。孫は可愛いけれど、帰省時の準備や外食、プレゼントの負担も重なり、体力も経済面もギリギリ。都会のアクティブシニアの家族と自分たちをつい比べてしまい、思わずため息が出ることも。そんな悩みを抱えながら、陽子さんは自分たちのペースで孫や息子一家との関わり方を模索しています。

慎ましい生活と孫への思い

海野陽子さん（70歳・仮名）は、夫・博之さん（73歳・仮名）と静岡県内で暮らしています。夫婦の年金は合計で月23万円。貯蓄はありますが、日々の生活に余裕があるわけではありません。

そんな陽子さんが最近、心のどこかで負担に感じているのは、都内に住む長男一家から届く「イベント写真」です。長男（40歳）は都内の私立大学に通っていた頃に妻（37歳）と出会い結婚。小学校1年生と保育園に通う4歳の孫もおり、ハロウィンやクリスマスなど、季節のイベントごとに、楽しそうな写真がLINEで送られてきます。

「仮装した孫の写真は可愛いんですけれど、正直『大変だな』と思います。『最近は100円ショップでいろいろそろうんですよ』とお嫁さんは言いますが、本当に近くに住んでいなくて良かったと思いました。衣装代だってお嫁さんの実家が出しているんでしょう」と陽子さんはこぼします。

そして、「孫は可愛いし、悪気があるわけではないんです。でも、毎回写真が送られてくると、まるで『じいじ・ばあば失格』って言われている気がしてしまうんです。夫は気にし過ぎと言うんですけれどね……」と陽子さんは言います。

帰省の負担と体力の限界

実際、息子一家が帰省すると、その準備やもてなしも負担です。外食に連れて行ったり、お年玉やお小遣いを用意したり。静岡という距離は都内からもそれほど遠くはないため、比較的頻繁に顔を見せることも負担に感じると言います。特に陽子さんが数年前に婦人科系のがんを経験してからは、疲れもいっそう重くなったそうです。

「お嫁さんは悪い人ではないのですが、帰省したときに『お義母さんの負担になるので、みんなで外食しません？ 私、あの回転寿司に行ってみたかったんですよ！』とあっけらかんと言い放ちます。たまのことだからいいかと思い、出かけるのですが、当然お会計はこちら持ち。何だかモヤモヤします」と陽子さん。

一方、ハロウィンやクリスマスなどのイベントは、息子の妻の実家で行われることが多いそうです。都内に住む妻の両親は60代半ばで元気いっぱい。高尾山に行ったり、アミューズメント施設に行ったり、都内でお出かけを楽しんでいる姿を見ると、陽子さんはこう思うそうです。

「アクティブシニアっていうんですか？ 都会のシニアって元気なんだなと思います。あちらはつい最近まで働いていたし、お金にも余裕がある感じが写真から伝わってきます。『まあよくやるわ』という感じなのですが、だんだんプレッシャーに感じてきました」

経済的なプレッシャーも

総務省統計局『家計調査 家計収支編2024年平均』によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の場合、税金や保険料などを引いた可処分所得は月22万円ほど。対し、支出は25万円ほど。イベントごとのおもてなしや孫へのプレゼントが積み重なると、老後資金の切り崩しにもつながります。

陽子さんは、孫のことも大切に思いながらも、まずは自分たち夫婦の生活と体調を守ることが最優先だと考えています。「孫のために無理をして疲れてしまうと、こちらの生活もままならなくなってしまう」と話します。しかし、モヤモヤは晴れないようで……。

友人からのアドバイスで吹っ切れた

そんなことを思っていたある日、陽子さんが抱いているモヤモヤを何の気なしに学生時代の友人に話しました。すると友人からはこんな言葉が返ってきました。

「要は、お嫁さんやあっちのご両親とは違うってことなのよね。ほら、クラスにもいたじゃない？ 明るくて誰とでも仲良くなるクラスの中心にいるような子。陽子は学生時代もどちらかというとインドア派だったじゃない。よく教室の隅で編み物していたわよね。静かに過ごすのが好きというか……。きっとお嫁さんのご両親は今の言葉で言えば“陽キャ”なのよ。だからって別に仲が悪いわけではないし、うまーく共存していたじゃない？ クラスのイベントのとき、陽子は自分ができることを黙々とやっていて、彼女たちからも一目置かれてたというか、なんだかんだうまくやっていたと思うわよ。自分とはタイプが違うんだなって思えばいいんじゃないの？」

このアドバイスを聞いて、陽子さんは「そう言えばそうだったな」と納得したそうです。それからは、無意識に比べることをやめ、自分のペースで息子一家や孫との関わり方を考えるようになりました。「面白い本を贈るとか、私は私のやり方で関わればいいんだ」と吹っ切れた気持ちになったそうです。

気持ちが整理されてからは、LINEで送られてくる孫の写真や報告も楽しめるようになりました。この前は、ちょっとした会話からお嫁さんとドラマの話で盛り上がったと言います。「お義母さん、あのドラマ見ているんですか？ 意外！」というお嫁さんからの言葉に陽子さんは思わず「甘いわね、私はあの脚本家の作品を昔からずっと見ているのよ！」って言ったら「すごい！ 今度ドラマ倶楽部結成しましょうよ！」とお嫁さんから言われて思わず笑ってしまったそうです。「昔はこんなふうに楽しめるなんて思わなかった」と陽子さんは笑顔を見せました。

「正直、経済問題はまだ解決はしていませんが、無理することなく息子一家と関わっていければと思います」と陽子さん。

自分たちのペースで築く家族関係

陽子さんにとって大切なのは、自分たち夫婦の生活や気持ちの余裕を守りながら、息子一家や孫との時間を楽しむことだったのです。最近では「こんなのが流行っているのねえ」と興味を持って孫の日常を見守ることができるようになったと言います。無理せず、自分たちのペースで関わることが、老後を穏やかに過ごす秘訣になっているといえます。