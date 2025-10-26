CipiCipiのPOPUP開催♡「デューイフィルムティント R」先行体験＆限定特典

美容クリエイター・ふくれなさんがプロデュースするコスメブランド CipiCipi（シピシピ）が、新作リップ「デューイフィルムティント R」の発売を記念して、期間限定POPUPストアを東京・渋谷ロフトにて10月24日（金）～11月6日（木）オープン♡先行発売のほかノベルティや連動キャンペーンも充実。コスメ好きなら見逃せない、ブランドの世界観をたっぷり体験できるスペシャルな6日間です。

POPUPストアで体験♡限定空間と特典

渋谷ロフト1F 間坂ステージにて開催される期間限定POPUPストアでは、「デューイフィルムティント R」の先行発売に加え、ブランドの歴代ビジュアル展示や会場限定動画放映も実施。

さらに、ご購入金額に応じた豪華ノベルティ「リボン型リップチャーム」や「ミニミラー」などをご用意。コスメを“見る”“触る”“体験する”3つの楽しみが詰まった空間です♪

新作リップ「デューイフィルムティント R」の魅力

「デューイフィルムティント R」は全6色・価格1,430円（税込）※で、透け感あるミルキーカラーとリボンモチーフのパッケージがポイント。

水系処方と高粘度オイルにより、ツヤ・色もち・保湿が進化。

カラーは「01 ベリーロリポッチュ」「02 ネンマクピーチ」「03 オールデイピンク」「04 グロウピーチュ」「05 チェリーミルクラテ」「06 メロベリー」の6色展開。

リップひとつで気分も映えメイクも完成です。※価格・色数は公式情報による。

両会場連動キャンペーンで限定アイテムをゲット

東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」でのPOPUPと渋谷ロフト会場のW来場＆各会場2,500円（税込）以上購入で、今だけの限定アイテムをプレゼント。

さらに、購入金額に応じて「カプセルトイ参加」などの特典も。

コスメ好きな友達とお揃いで訪れるのも◎。開催期間・会場ともに限られているため、予定をチェックして早めに足を運びたいですね。

この機会を逃さずCipiCipiを体験♡

「デューイフィルムティント R」＆POPUPストアでの体験は、コスメライフに新しいワクワクをプラスします。

期間限定＆先行発売だからこそ、見て・試して・特典をゲットするチャンス♡価格は1,430円（税込）でカラーは全6色。

10月24日（金）～11月6日（木）の渋谷ロフト1F 間坂ステージで、ブランド“CipiCipi”の世界観を存分に楽しんでください。

キラキラとしたリップとともに、あなたの日常に“かわいい”をプラス♪