この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「クレカ1円チャージ技 毎月ポイントを貰おう」で、ポイ活系YouTuberのネコ山さんが「クレカ1円チャージ」を軸にした独自のポイント獲得術について語った。動画冒頭で「ポイカツは手間の割には利益がない、という声も多いですが、やり方によっては“しょぼすぎワローター”どころではない」と、ポイ活に対する世間の評価へ自身の見解を投げかける形でスタート。「僕1円チャージ毎月1000ポイント以上もらってますよ」「作業効率はわりといい方法」と、手軽に成果を出せる楽なポイ活を実践していることを強調した。



動画の中でネコ山さんは「1円チャージ」ポイ活の具体的な方法を詳細に解説。「普段使っていないクレカでも、毎月1円をApple PayやGoogle Pay経由でSuica等にチャージすれば、引き落としのたびにポイントがもらえます」とし、「クレカ会社は作って放置されるより、少額でも毎月使ってもらう人に好印象を持つため、審査に落ちにくくなる」「信用情報には“金額”ではなく“利用履歴”が記録される」と、わずかな手間で得られるメリットも説明。特に、すみしんSBI・第一生命ネオバンクなら「1件30ポイント、最大300ポイントがもらえる」点に言及し、「もらってもいいですかね？どっちですかね？」と視聴者に問いかける一幕も。



さらに、「Apple Payはクレカ登録枚数に上限があるが、Google Payならほぼ無制限で登録できる」「Googleウォレットのウェブ上でクレカ登録すればチャージも簡単」と、端末やサービスごとの注意点も細かくレクチャーした。



後半では、ポイ活の実績として「今年の獲得済みポイント119万4608円、獲得予定ポイント242万1153円」「250万いきそうですね」と驚異的な収益を公開。「皆さんも今年の獲得ポイント多いっすよね。あと2か月ありますよ。頑張りましょう」と、チャンネル視聴者にエールを送っている。



締めくくりには「このチャンネルはお金を貯めることについて発信しています。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」「チャンネル登録、高評価ボタンもよろしく」と、ポイ活の実践仲間を募る温かいメッセージで動画を締めた。