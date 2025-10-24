日本初の本格展開♡「D.R.HARRIS」が青山VULCANIZE LONDONに登場

230年以上の歴史を誇り、英国王室御用達ブランドとして知られる「D.R.HARRIS（ディー・アール・ハリス）」が、ついに日本で本格展開をスタートします。青山のVULCANIZE LONDON（ヴァルカナイズ・ロンドン）では、その確かな品質とクラシックな香りを体感できる特別な空間が誕生。ロイヤルワラントを継承する格式高い製品の数々を、五感で堪能してみませんか？

日本初！D.R.HARRISが青山で本格展開開始

「本物の英国製品」をテーマに展開するVULCANIZE LONDONが、伝統とクラフトマンシップを誇る「D.R.HARRIS」の取扱いを開始しました。

創業1790年、現在もチャールズ国王陛下とカミラ王妃陛下のロイヤルワラントを保持する名門ブランド。

英国紳士たちに愛され続けるフレグランスやグルーミングアイテムを通じて、上質なライフスタイルを提案します。

また、青山店限定で「ディスカバリーセット」が数量限定登場。コロン・オードトワレ（2ml×5点）と限定ミニバッグをセットにした、香りを少しずつ楽しめる特別仕様です。

ラインナップで楽しむ英国の香りとケア

VULCANIZE LONDONでは、コロン／オードトワレ（30ml：7,700円、50ml：15,400円）をはじめ、上質なソープ、ハンドクリーム、リップバームなど幅広く展開。

ソープ（150g／4,620円）：3回粉砕する「トリプルミルド製法」で仕上げた濃密泡が特徴。香りはウィンザー、アーリントンなど全6種。

ハンドクリーム（50ml／3,960円）：ココナッツオイル配合で手肌をやさしく保湿。

リップバーム（チューブ15ml／2,640円）：ココアバターとメンソールでうるおいをプラス。

バンブーハブラシ（1,980円）：竹製のサステナブル仕様。

ハミガキ粉（75ml／3,300円）：スペアミントの香りで口内をすっきりリフレッシュ。

英国のエスプリを感じるこれらのアイテムは、ギフトにもぴったりです♡

シェービングクリーム

価格：75ml（ウィンザー）4,180 円（税込）／15ml（香り2種：ウィンザー／アーリントン）1,320円（税込）

ダブルエッジレイザー

価格：28,600 円（税込）

カラー：ブラック／アイボリー

コットンバッグ

価格：5,500 円（税込）

英国の伝統を日常に。青山から広がる新たな香りの体験

南青山のVULCANIZE LONDONは、まるでロンドンを旅しているような英国文化発信拠点。

D.R.HARRISの上質な香りやスキンケアアイテムを通じて、暮らしの中に気品と癒しを添えます。

東京を皮切りに、大阪・名古屋でも一部アイテムを展開予定。伝統とモダンが融合する英国の美意識を、ぜひその手で感じてみてください♪