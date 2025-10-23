2日間の研修に行ったお兄ちゃんの帰りを、健気に待ち続けていたワンコ。ついにお兄ちゃんが帰ってきて、感動の再会シーンが見られるかと思いきや…？ワンコの予想外の反応に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で4万9000回再生を突破しています。

【動画：２日間の研修に行った兄→犬が窓の前で待ち続けて…感動の再会かと思いきや『まさかの反応』】

お兄ちゃんの帰りを待ち続けるワンコ

Instagramアカウント「cocomaru3brothers」に投稿されたのは、お兄ちゃんが研修で2日間留守にした時のチワワ「こげまる」君の様子です。1日目の夜、同居犬の「ここまる」ちゃんと「こはく」君が普段通りのんびり過ごしている中、こげまる君は窓の前にお座りしてお兄ちゃんの帰りを待っていました。

ママさんが「明日帰ってくるって」と背後から声をかけると、こげまる君はくるりと振り向いた後で、窓ガラス越しにママさんをじっと見つめてきたとか。ガラスの反射を利用して寂しさを訴えるという上級テクニックに、ママさんは思わず笑ってしまったそう。

お兄ちゃん愛を感じる健気な姿

2日目の日中も、「まだ帰ってこないのかな…」と窓の前にお座りしていたというこげまる君。健気な姿に、お兄ちゃんへの愛を感じます。

そして夜、相変わらず外を見ていたこげまる君が、急に「わん！」と吠えたそう。ついにお兄ちゃんが帰ってきたのです。きっとこの後はこげまる君が大喜びでお兄ちゃんに駆け寄り、感動の再会シーンが見られるはず！

感動の再会になるかと思いきや…？

…と思いきや、お兄ちゃんがドアを開けた瞬間に、なぜかこげまる君は逃げて行ってしまったとか！この予想外の反応には、「あんなに待っていたのに！？」とママさんもびっくり。どうやらお兄ちゃんがキャップをかぶっていたため、「不審者だ！」と勘違いしているよう。

しかしここまるちゃんとこはく君がお兄ちゃんに「おかえりなさい」の挨拶をしていると、こげまる君も匂いをチェックしに恐る恐る近づいてきたそうです。そして不審者ではなくお兄ちゃんだと確信した途端に、他の2匹と一緒にしっぽをフリフリして熱烈歓迎！

最初は勘違いから塩対応になってしまったものの、最終的には全力で歓迎してくれたこげまる君。愉快で愛にあふれた再会シーンは、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「最高ｗ」「可愛すぎる」「愛おしい」「癒される」「ハチ公みたい。犬は愛情深いですよね」といったコメントが寄せられています。

チワワ三兄弟のこげまる君＆ここまるちゃん＆こはく君は、ご家族に愛情を注がれながら仲良く楽しい日々を過ごしているそう。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「cocomaru3brothers」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「cocomaru3brothers」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。